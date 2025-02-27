¡Ö10³ä¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³«ËëÅê¼êÆâÄê¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢º£½Õ½é¼ÂÀï¤Ç°ÂÄê´¶
¡¡¢¡µå½Õ¤ß¤ä¤¶¤¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯9¡½0´Ú¹ñÅÍ»³¡Ê27Æü¡¢µÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ëÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬º£Ç¯¤Î½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤ß¡¢1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¡¢¤ï¤º¤«2µå¤Ç2»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ºÇ¸å¤ÏÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡£°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£7¡¢8³ä¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¡Ê³«Ëë¤Þ¤Ç¡Ë1¥«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç10³ä¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£