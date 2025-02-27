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1.¿ÍÀ¸Í·µº¡Î2023.12.13 Release 25th SINGLE ¡Ø¿ÍÀ¸Í·µº¡Ù¡Ï
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5.RIGHT NEXT TO YOU¡Î2021.03.03 Release 10TH ANNIVERSARY ALBUM ¡ØSZ10TH¡Ù¡Ï
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6.Ì¾ÏÆÌò¡Î2018.02.14 Release 5th ALBUM ¡ØXYZ¡árepainting¡Ù¡Ï
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7.make me bright¡Î2019.03.13 Release 6th ALBUM ¡ØPAGES¡Ù¡Ï
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8.Forever Gold¡Î2022.06.01 Release 8th ALBUM ¡Ø¥¶Ž¥¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¡Ï
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9.Summer Ride¡Î2022.06.01 Release 8th ALBUM ¡Ø¥¶Ž¥¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¡Ï
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10.Twilight Sunset¡Î2021.03.03 Release 10TH ANNIVERSARY ALBUM ¡ØSZ10TH¡Ù¡Ï
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11.Purple Rain¡Î2023.06.07 Release 9th ALBUM ¡ØChapter¶¡Ù¡Ï
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12.Anthem¡Ö2024.06.19 Release1st EP ¡Øtimelesz¡Ù¡×
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Chorus ¡§ Daisuke¡ÉD.I¡ÉImai¡¤ Jaeyoung Yang
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