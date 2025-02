【仇敵-アダガタキ-】2月27日 連載開始

講談社は2月27日、ふじもとこっち氏によるマンガ「仇敵-アダガタキ-」の連載をヤンマガWebにて開始した。

「仇敵-アダガタキ-」は尊敬していた兄の心を折り、剣道を辞めたきっかけとなった男を倒すため、弟の駆流が兄と同じ剣道部に入学するという物語。ヤンマガWebでは連載開始にあわせて第3話までが公開されており、第1話は無料で読むことができる。

「お前、剣道向いてねーよ」――主人公・駆流(かける)の兄は、成績優秀かつ剣道の腕も超一流でまさに文武両道。そんな完璧な兄を慕い続けていたが、高校に入学すると兄は突然剣道を辞め、引きこもりになってしまう。兄の心を破壊し兄から剣道を奪い取った男を倒すために、駆流は兄と同じ高校の剣道部に入部するのだった――。魂を揺さぶる、復讐の剣道残酷物語!

