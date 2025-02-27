ØÞØ¬¤·¤¿¥Ð¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÖËÍ¤Î¼ö¤¤¤ÎµÛ·ìÉ±¡×Âè35ÏÃ-1¡ÚÌµÎÁ¡Û
¡ÚÂè35-1¡Û
2·î27Æü ¹¹¿·
2·î27Æü ¹¹¿·
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¤Ë¤Æ¶â°æÀéºéµ®»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¼ö¤¤¤ÎµÛ·ìÉ±¡×¤ÎÂè35ÏÃ-1¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ¿·ÏÃ¤ÎÂè35-2¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¹¹¿·¤Ï¡¢3·î13Æü¤ÎÍ½Äê¡£
¢¢Âè35ÏÃ-1¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡ÖËÍ¤Î¼ö¤¤¤ÎµÛ·ìÉ±¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿Í´Ö¤ò¶ô¤¤»¦¤¹¡ÖµÛ·ìµ´¡×¤¬½Ð¸½¤·¡¢ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£ÂÐµÛ·ìµ´ÊÝ°ÂÂâ¤ÎÈÉÄ¹¤ÎÍ£Îë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤ËÈó¸ø¼°¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÛ·ìµ´»¦¤·¥Ð¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÍ¶²ý¤òÌÜÏÀ¤à¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¸«¤¿¼Ô¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¾å¤Î¡ÖµÛ·ìµ´¡×¤Ç――¡£
¢¢Âè1ÏÃ-1¤Î¥Úー¥¸
(C)Chisaki Kanai/SQUARE ENIX