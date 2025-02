レトロなドット絵の「たまごっち」アートが刺さる…！コラボグッズが「SKINNYDIP LONDON」から登場

ロンドン発のライフスタイルブランド「 SKINNYDIP LONDON(スキニーディップ ロンドン) 」から、世界中で大人気の『オリジナルたまごっち』とのコラボアイテムが登場。3月6日(木)より順次、PLAZAの一部店舗、PLAZA公式オンラインストア、SKINNYDIP日本公式オンラインストアにて販売が始まります。Y2Kムードたっぷりな、どこか懐かしさを感じさせる、キュートなデザインのモバイルアクセサリーがラインナップ。数量限定なので、気になる方は見逃し厳禁です!

「SKINNYDIP LONDON×たまごっち」コラボアイテムが登場©BANDAI今回のコラボは歴代のたまごっちの中でも、1996年にバンダイから販売され、1997年に海外向け商品として展開された『オリジナルたまごっち』のデザインに着目。特に、初代『たまごっち』や『新種発見!! たまごっち』の要素を取り入れ、Y2Kカルチャーを彷彿とさせるデザインに仕上がっています。かわいらしいキャラクターたちにも癒されますね。ラインナップは、iPhone用ケース、AirPods Pro用ケース、フォンストラップです。カラフルでかわいいアイテムに気分も上がる!©BANDAIデザインは、まめっちやくちぱっちなどの人気キャラクターが登場する、レトロでかわいいドットアート風の表情が特徴。また、SKINNYDIPらしさのあるホログラムやグリッターをプラスし、現代風にアレンジすることでY2Kのムードを演出しているといいます。当時の懐かしさがありつつも、今っぽいデザインで使いやすいのが魅力ですね。©BANDAI「iPhone用ケース」(税込3960円)は2種類をラインナップ。まるで、シールを貼ってデコレーションしたようなデザインのクリアベースのケースは、iPhone本体のカラーとのコーディネートが楽しめますよ。レインボーカラーが鮮やかなケースは、カメラフレームやフチをピンクで統一してかわいらしく。対応機種は、iPhone 14/15/15 Pro/16/16 Proです。©BANDAI「AirPods Pro用ケース」(税込2970円)は、第1世代と第2世代に対応しています。ケースはシンプルだからこそ、デザインで個性を出してみて。バッグやベルトループに引っかけて落下防止になる、ハート型のカラビナもおしゃれですね。©BANDAIカラフルなビーズがポイントの「フォンストラップ」(税込2420円)には、くちぱっち・まめっち・はしぞーっちのチャームが付いていますよ。スマホだけでなく、バッグやポーチに付けてもかわいくておすすめです。サンリオともコラボしてたの知ってた?© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656194たまごっちとのコラボアイテムのほかに、サンリオとのコラボアイテムも販売中!iPhone用ケースやフォンストラップをはじめ、スマホリングやクリアポーチなど、豊富なラインナップで登場しています。まだ購入できるアイテムもあるので、こちらもあわせてチェックしてみて。レトロかわいいアイテムはどれも欲しくなる…©BANDAI当時世代だった方はもちろん、たまごっちを知っている方なら誰でも楽しめるキュートなアイテムは、どれも欲しくなりますね。パッと目を惹く、カラフルで遊び心のあるデザインは、注目の的になること間違いなし。プレゼントにもぴったりなので、ぜひ活用してみて。「SKINNYDIP LONDON」公式オンラインストアhttps://www.skinnydip.co.jp/参照元:SKINNYDIP LONDON ×オリジナルたまごっち 株式会社エスツー・ラボ プレスリリースSKINNYDIP LONDON ×サンリオキャラクターズ 株式会社エスツー・ラボ プレスリリース