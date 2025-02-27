3月の「d払い」自治体キャンペーン、静岡県磐田市で最大999％還元
NTTドコモは、2025年3月から、新たに16件の自治体で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、静岡県磐田市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市都島区、神奈川県相模原市、京都府京都市伏見区、群馬県高崎市、埼玉県飯能市、三重県鳥羽市、香川県小豆郡、福岡県福岡市など。
2等：100％
3等：10％
4等：1％ 愛知県名古屋市 きんさんdeごはん 1等：100％
2等：50％
3等：10％
4等：2％ 大阪府大阪市都島区 京橋エリア限定！！
d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン 神奈川県相模原市 第2弾！相模大野４商店街限定！！
d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン 京都府京都市伏見区 伏見桃山 西側エリア（伏見大手筋・納屋町・竜馬通り商店街含む周辺14町）限定！！d払いキャンペーン 群馬県高崎市 高崎観光協会・高崎はしご酒限定！！
d払いでお得キャンペーン 群馬前橋市 前橋中心商店街協同組合・道の駅まえばし赤城限定！！
d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 埼玉県飯能市 飯能市限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 静岡県伊東市 伊東温泉 商店街桜まつり限定！！
d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 千葉県千葉市 千葉銀座商店街周辺店舗限定！！
d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 三重県鳥羽市 鳥羽旅館組合限定！！d払いでお得に宿泊キャンペーン 福岡県福岡市 3月3日～3月23日 博多・中洲エリア限定！！食べログ×d払い ウルトラグルメ祭り 愛知県名古屋市 大須・金山・鶴舞エリア限定！！
食べログ×d払い ウルトラグルメ祭り 香川県小豆郡 3月3日～3月31日 小豆島限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 神奈川県横浜市 3月15日～4月14日 戸塚宿ほのぼの商和会限定！！
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