◆藤井夏恋、YUの誕生日を祝福

【モデルプレス=2025/02/27】モデルの藤井夏恋が27日に自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUの誕生日を祝福した。この日、藤井は「Happy birthday to my love!」と、26日に誕生日を迎えたYUを祝福。エレベーターやタクシーで撮った写真をおしゃれにモノクロに加工して投稿した。

また、3枚目には指輪をはめるシーンの写真を投稿し、2024年12月に結婚した際のことを振り返った。Instagramのストーリーズでは、お皿をおしゃれに飾ったプチケーキを前に、手を握ってはしゃぐYUの姿や時計を身につける姿が公開されている。ファンからは「ラブラブ」「モノクロ似合う」「写真が毎回おしゃれで見惚れる」「2人の雰囲気似てる」「理想の夫婦」などの反応が寄せられた。藤井とYUは12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】