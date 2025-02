秋篠宮さまがタイの大学で名誉学位授与「私一人が授かったというより両国の多くの方々の尽力」　現地のニワトリ視察

秋篠宮さまは、タイの大学を訪れ名誉学位の授与式に出席されました。

日本時間の27日午後、秋篠宮さまは、タイ北部のナレスワン大学から長年魚類や鶏などの研究に貢献したとして、畜産学の名誉学位を授与されました。

秋篠宮さまが名誉学位を受け取られるのは今回で12回目です。

秋篠宮さまは「この名誉博士号は、私一人が授かったものというよりも、私に協力して下さった日・タイ両国の多くの方々の尽力を顕彰したものだと思っています(I realize that this honorary doctorate is not being conferred on me alone but rather to recognize the contributions of all those in both countries who have collaborated with me.)」と英語でおことばを述べられました。

この後、秋篠宮さまはタイのニワトリなどを視察し体の模様など特徴について説明を受けられました。

今回のタイ訪問は私的なもので秋篠宮さまはあす帰国されます。