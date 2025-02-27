£Ó£Ë£Å£´£¸Ëö±Êºù²ÖÂ´¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö°ìÀ¸àÎø°¦¶Ø»ßá¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤ÎËö±Êºù²Ö¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë£²¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É£Ó£Ë£Å£´£¸¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ëö±Ê¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Ìó£±£°Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆËö±Ê¤¬¸ì¤Ã¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡ß
¡¡¡½¡½Â´¶È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡¡Ëö±Ê¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤â¤¤¤í¤¤¤í¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä
¡¡Ëö±Ê¡¡ºÇ½é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÂ´¶È¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î½Õ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¡¡Ëö±Ê¡¡Æ±´ü¤¬£²£°¿Í¤¤¤ÆºÇ½é¤Î¸¦µæÀ¸¸ø±é¤â½éÆü¤Ï½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É£²²óÌÜ¤«¤é¤Ï¸òÂåÍ×°÷¤Ç£²²ó¤Ë£±²ó¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£Æ±´ü¤¬¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡Ê£²£°£±£¸Ç¯¤Î¡Ë£Á£Ë£Â£´£¸ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê£´£µ°Ì¡Ë¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï
¡¡Ëö±Ê¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é²ÈÂ²¤È¸Â¤é¤ì¤¿Í§Ã£¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¬½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬µã¤¤Ê¤¬¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤À¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎÉ¤µ¤Ï
¡¡Ëö±Ê¡¡¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÈ¯¿®¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤â´èÄ¥¤ê¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÃ¯¤«¤Ï»É¤µ¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¥¹¥Æ¥¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Ó£Ë£Å£´£¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡Ëö±Ê¡¡¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î·Ê¿§¤â¸«¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤ä¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡£¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â£Ó£Ë£Å£´£¸¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤
¡¡Ëö±Ê¡¡Æþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£¸å£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï
¡¡Ëö±Ê¡¡¼«Ê¬¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤é£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤Ë¤â¤Ã¤È¿¨¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È¸å¤ÏÎø°¦¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï
¡¡Ëö±Ê¡¡¤¨¤¨¡¼¡ª¡©¡¡°ìÈÖ»×¤¦¤Î¤ÏÂº·É¤Ç¤¤ÆÌÌÇò¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢£±£³ºÐ¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤½¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤âÎø°¦¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢°ìÀ¸àÎø°¦¶Ø»ßá¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¸å¡¢¤¹¤°¤ËÎø°¦¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°¤¤ÃË¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÀÄ½Õ¡¦¥¥é¥¥é¡¦Îø°¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡Ëö±Ê¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¡¢Á°¤ò¸þ¤Â³¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤äÌ´¤ò°ì½ï¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢»ä¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤¿£Ó£Ë£Å£´£¸¿ÍÀ¸¤ÏÊõÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä»×¤¤½Ð¤òÎÈ¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡Ëö±Ê¡¡Â´¶È¸å¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹♡