【「Lineage W」×「鉄拳」×「Journey of Monarch-君主の道」コラボレーション】開催期間:2月26日定期メンテナンス後~3月12日定期メンテナンス前まで

エヌ・シー・ジャパンは、Android/iOS/Windows用MMORPG「リネージュW(Lineage W)」および「Journey of Monarch - 君主の道」において、「Lineage W」×「鉄拳」×「Journey of Monarch-君主の道」コラボレーションを2月26日定期メンテナンス後から3月12日定期メンテナンス前まで開催する。

本コラボでは、バンダイナムコエンターテインメントの3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」の主人公である「風間 仁」や「三島 一八」、「三島 平八」のほか、「キング」、「ポール・フェニックス」、「ファラン」、「ニーナ・ウィリアムズ」、「リン・シャオユウ」、「マーシャル・ロウ」のスキンが登場。「鉄拳」で愛用しているキャラクターに姿を変えて、「リネージュW」と「Journey of Monarch - 君主の道」の世界を巡ることができる。

ほかにも、冒険をサポートするマジックドールのスキンとして、「パンダ」、「木人」、「クマ」の3種類のスキンが登場する。

また、「リネージュW」、「Journey of Monarch-君主の道」それぞれのゲーム内でコラボイベントなどが実施される。

「鉄拳」キャラクタースキン

風間 仁

キング

ファラン

三島 一八

ポール・フェニックス

マーシャル・ロウ

三島 平八

リン・シャオユウ

ニーナ・ウィリアムズ

パンダ

木人

クマ

「リネージュW」×「鉄拳」

「リネージュW」にて、コラボレーション記念イベントダンジョン「Fight Stage-試練の塔」が開催される。

イベント期間:2月26日(水) 定期メンテナンス後 ~ 3月12日(水) 定期メンテナンス前まで

概要:期間中、1日3回利用可能な「鉄拳」をコンセプトにしたイベントダンジョンが登場する。ダンジョンでは「鉄拳」に登場するキャラクターのスキンに自動で変更され、各スキンのモーションなどを体験することができる。

試練の塔

全10階層のうち、9階層でそれぞれ特別なスキンを体験しつつ10階に到達すると、ボスとして「マーシャル・ロウ」が登場。倒すことで「マーシャル・ロウ」の変身スキンカードを獲得することが可能となっている。

また、各階層のクリア時に獲得できる「鉄拳ゲーム天国コイン」は様々なアイテムに交換可能。さらに、各階層の初回クリア時に入手可能な「鉄拳」の段位を表現した「段位表」アイテムは、コラボイベントコレクションに登録することで特別な効果を獲得することができる。

「Journey of Monarch - 君主の道」×「鉄拳」コラボ

「鉄拳」コラボレーションスキン

【段位表アイテム】

君主コスチュームを含め、英雄スキン、マジックドールスキンで「鉄拳」のキャラクターと出会える。君主、英雄、マジックドール全てのスキンを集めると、合計12の「鉄拳」のキャラクターで冒険することができるようになる。

TEKKENコラボ ルーレット

TEKKENコラボコインを集めて回すことができるルーレットが登場。ルーレットによって「鉄拳」の英雄スキンを入手することができる

TEKKENコラボミニゲーム(1):「傲慢の塔ラッキーチャンス」

コラボレーションを記念して、傲慢の塔ラッキーチャンスに「鉄拳」のキャラクターが登場する。

TEKKENコラボミニゲーム(2):「釣り」

ミニゲーム「釣り」には「三島 平八」が登場。タイミングよくサークルに合わせて画面をタップすることで、平八が大物を釣り上げることも。

TEKKENダンジョン

イベントダンジョン内に「鉄拳」のダンジョンを追加。階層ごとに異なる鉄拳キャラクターと戦うことができる。クリア報酬として「マーシャル・ロウ」の君主コスチュームが獲得できる。

TEKKENコラボ出席イベント

コラボレーション期間中に開催されるログイン イベントで、1週目は「クマ」、2週目は「パンダ」がもらえる。

鉄拳コラボレーション専用UI

「鉄拳」コラボを記念したパッケージを購入すると「TEKKENコラボHUDスキン」を獲得でき、これを適用するとホーム画面が「鉄拳」風に切り替えることができる。さらにキャラクター獲得後に入手できる肖像画や肖像画のフレームを「鉄拳」風に切り替えることもできる。

