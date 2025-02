「囲み蕎麦」で食べ比べが楽しそう！ 焼き鳥とそばを楽しめるお値打ち居酒屋がオープン（神奈川・川崎）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、神奈川・川崎市内で話題の店を手掛ける飲食企業が新たにオープンした、焼き鳥とそばと日本酒のおいしいお店が登場。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

焼鳥と蕎麦 富治(神奈川・川崎)

2025年2月18日にオープンした「焼鳥と蕎麦 富治」

「鮮魚と炉端焼き 魚炉魚炉(ぎょろぎょろ)」や「十割そば 天ぷら 相馬庵」など、連日予約でいっぱいの人気店を川崎市内で展開している株式会社Sunriseが、2025年2月18日、鳥料理と日本酒を楽しむ新業態のそば居酒屋「焼鳥と蕎麦 富治」を新たにオープンしました。

そばは、国産の中でも特に風味豊かなそば粉を厳選した二八そば。そばつゆは、姉妹店「十割そば天ぷら 相馬庵」と同じく、高級みりん・国産ザラメ・数種類の醤油などをじっくり寝かせた「かえし」と、鯖節・鰹節・カタクチイワシなどのブレンドだしで、そばの風味をさらに引き立てています。

「囲み蕎麦」

オリジナルの看板メニュー「囲み蕎麦」1,408円(約2人前)は、スタンダードな「蕎麦つゆ」121円のほか「ポルチーニつゆ」462円や「胡麻担々つゆ」429円などお好みのつゆを合わせて楽しむスタイル。

「焼鳥盛り合わせ5種」

料理は「焼鳥盛り合わせ5種」1,208円のほか、そばのだしに漬け込んで揚げた「蕎麦屋のから揚げ」218円(1個)や、国産赤鶏を使った「5種鳥刺し 盛り合わせ」1,648円、京鴨のモモ肉と九条ネギを合わせた「富治焼き」438円を中心に、そばつゆに使う特製だしで仕上げるおでんなどをラインアップしています。

「蕎麦屋のから揚げ」

お酒は「獺祭 純米吟醸」1,298円や「鍋島」1,056円、「田酒」1,089円など全国各地から厳選した日本酒をメインに「蕎麦茶割り」548円や定番のサワーや焼酎などがそろいます。

店内のカウンター席

店内は、ライブ感あるオープンキッチンやおでん台を囲むカウンター席とテーブル席、座敷、個室を合わせて全100席。30〜40代の大人が落ち着いて食事とお酒を楽しめる雰囲気と、20代も気軽に立ち寄れる酒場の魅力も備えた居酒屋として、デートや会食、仲間との集まりなど幅広いシーンで使えそうです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆焼鳥と蕎麦 富治住所 : 神奈川県川崎市川崎区砂子2-5-19 川崎東相ビル 1FTEL : 050-5595-7562

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

