東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場☆

今回は、そんな「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」期間中に「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で提供されるスペシャルセットを紹介します。

東京ディズニーランド/ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」スペシャルセット

価格:700円

提供期間:2025年4月1日〜6月30日

販売店舗:東京ディズニーランド/トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」

フライドフィッシュパオ(チーズ&トマト)ソフトドリンクのチョイス

ここではドナルドがNo.1でスーパースター!

日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆

今回紹介するのは、“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」の期間中にトゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で提供されるスペシャルセット。

「ドナルドダック」の足形をモチーフにした黄色いパオにサクサクとしたフライドフィッシュをサンド!

チーズソースはまろやかで、トマトの酸味を引き立てています。

東京ディズニーランド/ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」スペシャルセットの紹介でした☆

© Disney

