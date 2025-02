日本のアニメや少年漫画のような世界観を感じさせる対戦アクションバトルロイヤルゲーム『ASURAJANG(アスラジャン)』。現在オンラインゲームポータル「Pmang」内のゲーム公式サイトにて事前登録を受付中だ。

【ASURAJANG】GamePlay Trailer【Pmang】:

https://www.youtube.com/watch?v=eGWf4p_AREA



Pmangで事前登録を行うと、正式リリース時から使用できる全14キャラクター分の特別な限定アイテム「クリスタル武器コスチューム」がプレゼントされる。

またSteamでも、本作のウィッシュリスト登録が受付中となっている。



本作では十二支をモチーフにした個性豊かなキャラクターたちが登場し、最大33人で生き残りをかけた激しいバトルが楽しめる。打撃アクションとスキルを組み合わせた戦闘システムに加え、地形破壊や着陸地点の選択など、戦略的な要素も。ソロプレイはもちろん、3人チームでの対戦も楽しめる。

サービス開始は2025年春、対応ハードはWindows PC(Pmang、Steam)、Xbox Series X|S、PlayStation5を予定している。

なお事前登録受付開始を記念し、XではAmazonギフトカード最大1万円分が100名に当たるキャンペーンが3月5日まで開催中だ。

※17時を区切りとして毎日ポストされているので、必ず当日最新のポストを確認してから応募しよう

『ASURAJANG』アニメーションPV:

https://www.youtube.com/watch?v=Lp2rIhJBJzs



【公式】ASURAJANG | Pmang(G・O・P運営):

https://asurajang.pmang.jp

(C)D ZARD Inc. ALL RIGHTS RESERVED. (C)GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)