¡Ö³äË£¤è¤·ÅÄ¡×¤òË¬¤ì¤¿miwa ¡Êmiwa_official_38¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¡Ö³äË£¤è¤·ÅÄ¡×¤Ç´®Ç½

¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îmiwa(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬»Ô¤ÇÂäÃãÄÒ¤±¤ÎÌ¾Å¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö³äË£¤è¤·ÅÄ¡×¤Ç¿©»ö¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡28Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¡¢miwa¤Ï¡Ö¤è¤·ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂäÃãÄÒ¤±¡¢¤­¤ç¤¦¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥«»É¤·¡¢¿·Á¯¤¹¤®¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤Î¡Ø³äË£¤è¤·ÅÄ¤Î¤«¤ó¤¿¤ó²ÈÄí¤´¤Ï¤ó¡Ù¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ÊAmazon¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþºÑ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡Ë¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¾ïÏ¢¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡miwa¤Ï2013Ç¯¤Ë¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢16Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢Â³4²ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤À¡£

¡Ö³äË£¤è¤·ÅÄ¡×¤òË¬¤ì¤¿miwa
¡Êmiwa_official_38¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë​​​​​
ÂäÃãÄÒ¤±¤ò´®Ç½¤¹¤ëmiwa
¡Êmiwa_official_38¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë​​​​​
¿·Á¯¤Ê¥¤¥«»É¤·¤Ë¾Ð´é¤Îmiwa
¡Êmiwa_official_38¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë​​​​​
¡ÖÊ¡²¬¸ø±é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ÎÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤¡¡×¡Ö»ä¤âµ×¡¹¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÊ¡²¬¸ø±é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£


 