ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ²¼±¡µÄ°÷¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¿·£²£µ£°¥É¥ë»æÊ¾¤Î¾ÓÁü¤Ë¤¹¤ëË¡°Æ¤òµ¯Áð
¡¡ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó²¼±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ëÂçÅýÎÎ¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë»æÊ¾¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤£²£µ£°¥É¥ë»æÊ¾¤òºî¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´é¤ò°õºþ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬£²£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î²¼±¡µÄ°÷¤Ï¡¢Ï¢Ë®Ë¡¤ÇÊÆ¹ñ¤Î»æÊ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¾ÓÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤£²£µ£°¥É¥ë»æÊ¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¾ÓÁü¤Ë¤¹¤ëË¡°Æ¤òµ¯Áð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö°õºþ¶É¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦£Ê¡¦¥È¥é¥ó¥×¤òÉÁ¤¤¤¿£²£µ£°¥É¥ë»æÊ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëË¡°Æ¤òµ¯Áð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢²èÁüÀ¸À®£Á£É¤Ë¤è¤ë»æÊ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ»þÂå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÌ±¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»æÊ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¾ÓÁü¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¹ÔË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¡£·¯¼çÀ©¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¾ÓÁü¤Î¤ß¤òºÜ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Ï¡¢£±£¸£¶£¶Ç¯¤ËË¡Î§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë²¼±¡¤«¤é¤Ï£±½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ËÌÉô¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥Æ¥Ë¡¼²¼±¡µÄ°÷¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÏ¢Ë®¤Î½ËÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£