BABYMONSTER「DRIP」MVが2億回再生を突破！YouTube公式チャンネル登録者数は862万人を達成
■BABYMONSTERのYouTube公式チャンネル総再生回数は40億回を記録
BABYMONSTERの「DRIP」MVが、YouTubeで2億回再生を突破した。
「DRIP」MVは、2024年11月1日13時に公開。公開直後は「24時間以内に最も多く見られた動画1位」に浮上し、19日連続でグローバルYouTubeチャートに君臨。公開から21日で1億回再生を突破した。2億回再生突破は、118日での達成となった。
これでBABYMONSTERの2億回再生映像は3本目。公式YouTubeチャンネルの登録者数は862万人に達し、総再生回数は40億を超えた。
楽曲「DRIP」は、グローバル（Billboard Global Excl.U.S）とビルボードグローバル200にそれぞれ16位・30位にランクインし、最高順位を記録。この曲が収録された1stフルアルバム『DRIP』は、メインチャートである「ビルボード200」に149位で初ランクインした。 Melon TOP100を含む国内主要音源チャートでも、最近まで順位を上げながら人気が続き底力を発揮している。
BABYMONSTERは、デビュー初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞』を通じて本格的なグローバル拡大に乗り出す。K-POPの聖地KSPO DOMEでソウル初公演を成功裏に終えた彼女らは、アメリカ・日本・シンガポール・香港・ホーチミン・バンコク・ジャカルタ・クアラルンプール・台北などに向かい、計14都市23回公演を開催する。
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