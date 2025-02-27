AQUOSのスマートフォン購入キャンペーン、最大10万円相当プレゼント
シャープは、「AQUOS」の対象スマートフォンの購入で、最大10万円相当をプレゼントする「AQUOS オト9（オトク）キャンペーン」を開始した。購入期間は3月24日までで、応募期間は3月31日まで。
4日までの期間中、対象機種を購入すると、機種に応じて最大2万円相当の特典が進呈される。
対象機種と特典は、NTTドコモ発売の「AQUOS R9 pro」（2万ポイント）、「AQUOS R9」（1万ポイント）、auとUQmobile発売の「AQUOS sense9」（2000円）、ソフトバンク発売の「AQUOS R9」（1万円相当）、楽天モバイルの「AQUOS sense9」（2000円）、J:COM MOBILEおよびSIMフリー版の「AQUOS sense9」（2000円）。
特典は、ドコモ発売モデルはdポイント、ソフトバンク発売モデルはPayPayポイント、それ以外は現金で進呈される。
さらに、応募者の中から抽選で、全員への特典に追加してポイントや現金が進呈される。応募者全員特典と、抽選特典合わせて、最大10万円相当の還元が受けられる。特典の内容は通信キャリア、対象機種により異なる。
対象機種／特典