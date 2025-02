BALLISTIK BOYZ

LDH所属の7人組ダンスボーカルグループBALLISTIK BOYZが2月22日、台北の三創生活園区5F CLAPPER STUDIOで初の海外単独公演『BALLISTIK BOYZ LIVE 2025 in TAIPEI』を開催した。

【写真】「BALLISTIK BOYZ LIVE 2025 in TAIPEI」の模様

現地ファンで埋め尽くされた会場の大歓声の中登場した7人。ライブは奥田力也のラップからマイクリレーし歌っていく「7」からスタート。続いて「HIGHER EX」「ANTI-HERO’S」、そしてDANCE TRACKから流れるように「VIVA LA EVOLUCION」「We Never Die」「Ding Ding Dong」と序盤からここまでMC無しの怒涛のパフォーマンス。

「みなさん楽しんでますかー!盛り上がってますかー!」 「せっかくなので一人ずつ自己紹介しますか!」と日高竜太が呼びかけると、一人ずつ順番に中国語で自己紹介。

BALLY’S(ファンネーム)への想いが歌詞に詰め込まれた「All About U」から中盤戦がスタート。その後日高竜太、加納嘉将、深堀未来、砂田将宏のボーカル4名がバラード曲「good day good night」を歌い上げると暗転し、スポットライトが照らされると中央には日高竜太の姿が。EXILE ATSUSHIがカバーした「Real Valentine」のオリジナルである周 杰倫 (Jay Chou)の「説了再見」を1人で歌唱、台北公演ということで中国語で歌唱する今回だけのスペシャルなステージに観客からはあたたかい拍手が送られた。日高がステージを後にすると続いて松井利樹が登場。中国語が得意な松井は、現地で人気のラッパーOSNのヒット曲「Without You」を披露し、現地ファンにとって嬉しいサプライズとなった。海沼流星と奥田力也も合流すると、ラップチーム3名の楽曲「Lonely」を歌唱。再び7名がステージに揃い「Animal」のイントロが流れると観客からは歓声が沸き起こり、ノリノリな観客と共にパフォーマンス。

その後のMCでは再び日高と松井のソロの話題になり、砂田「Did you guys like it?

好!(ハオ)」奥田「好听?(ハオティン/よかったですか)」、砂田「盛り上がり最高ですね〜」松井「暑いってなんでしたっけ?」観客『热!(ルァ/暑い)』など現地のファンと中国語でのやり取りを楽しんだ。

“BBZ BALLISTIK BOYZ“”ayayayaya“の掛け合いから始まったのは「Most Wanted」。後半戦も「テンハネ -1000%-」「Meant to be feat. F.HERO & BOOM BOOM CASH」「SUMMER HYPE」「Life Is Party」と全力で盛り上がり続ける7人とBALLY’S。ライブ終盤には嬉しい撮影OKタイムが設けられ、「SAY IT」「360°」を爽やかに披露。

そしてBALLISTIK BOYZ初めての海外単独公演の成功を祝福しに、LDH JAPANの台湾子会社である「LDH愛夢悦」のCEOで、LDHの台湾での活動を牽引するEXILE AKIRAが花束を持ってサプライズ登場。最後はAKIRAも一緒に「PASION」をパフォーマンス。会場全体が飛び跳ね一体となり、熱気に包まれたままライブが終了。全20曲を披露し初の海外単独公演を大成功させた。

デビュー5周年を迎えた昨年、ベトナム、タイ、マレーシアなどアジア各国のイベントにも出演するなど国内外でも活躍し、さらには念願の武道館公演を成功させたBALLISTIK BOYZ。2025年、海外単独公演を終えた次は6月に初のアリーナツアーの開催が決定している。

BALLISTIK BOYZ 砂田将宏コメント

先日、BALLISTIKBOYZの初の海外での単独LIVEを台北にて開催する事ができました!!ファンミーティングは色々な都市で開催してきましたが、ライブは今回が初でした。今回の単独ライブの成功が今後のグローバル活動のためにすごく重要だったので、初の単独ライブ台北公演をソールドアウトで無事に終える事ができて嬉しい気持ちでいっぱいです。今回は台北でのライブということで、台北で有名な曲を現地の言葉でカバーするコーナーがあったりとその日限りのスペシャルなライブになりました!こうやって一歩ずつ着実に進んでいき、ワールドツアーという夢を叶えたいと思います‼︎今年は日本でのアリーナライブ開催も決まっていますが国外の色んな都市でのライブもできるように準備していますので世界中のBALLY’Sの皆さんは楽しみに待っていてください!いつも心強いサポートと愛をくださりありがとうございます!!