板垣李光人「TGC2025 S／S」出演決定「秘密〜THE TOP SECRET〜」スペシャルステージに登場
【モデルプレス＝2025/02/27】俳優の板垣李光人が、3月1日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER」（以下、「TGC2025 S／S」）に出演することが決定した。
【写真】「TGC2025 S／S」出演者一覧
第15回⽂化庁メディア芸術祭・優秀賞も受賞した、清⽔玲⼦⽒による名作『秘密-トップ・シークレット-』をドラマ化したカンテレ・フジテレビ系⽉10ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』（毎週⽉曜⽇22時〜）。同作のSPECIAL STAGEに、映画「⼋⽝伝」「はたらく細胞」「陰陽師0」など次々と話題作に出演し、第48回⽇本アカデミー賞・新⼈俳優賞を受賞した板垣の出演が決定した。
同作は、凶悪・重⼤犯罪において、被害者および犯⼈死亡の際、その脳を特殊なMRIスキャナーにかけ、死者の⽣前記憶を映像化する「MRI捜査」を⾏う科学警察研究所の法医第九研究室、通称“第九”が舞台。同作にて地上波ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる、板垣演じる室⻑の薪剛（まき・つよし）が、正義のために⼈の秘密をのぞき⾒ることへの葛藤を抱えながらも、解決不可能とされていた事件の真相を解き明かしていく極上のヒューマンサスペンスとなっている。息をつく間も無く繰り広げられる衝撃的な展開が話題を呼んでいる同作が、TGCのランウェイでどのようなスペシャルステージを展開するのか。（modelpress編集部）
イベント名称：第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER （略称：マイナビ TGC 2025 S/S）
開催日時：2025年3⽉1⽇（⼟） 開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150−0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、⼊江美沙希、⼤峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、⾹川沙耶、景井ひな、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、桜井玲⾹、せいら、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉⼦、那須ほほみ、新沼凛空、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、⽮吹奈⼦、⼭粼天（櫻坂46）、⼭下美⽉、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉⽊千沙都、莉⼦ 他 ※50 ⾳順
モデル：梶原叶渚、才福亜莉咲、ののか、福⼭絢⽔、りんか 他 ※50 ⾳順
ゲスト：あの、WEESA（PSYCHIC FEVER）、板垣李光人、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、柏⽊由紀、⽊下暖⽇、⽊村慧⼈（FANTASTICS)、吉柳咲良、くれいじーまぐねっと、しなこ、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、翔、平祐奈、⾕原七⾳、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、なこなこカップル、野村康太、⼋村倫太郎（WATWING)、樋⼝幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜⽣、丸⼭礼、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、⼭下幸輝、⼭中柔太朗、よしあき&ミチ、ラウール（Snow Man） ※50 ⾳順
メインアーティスト：imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING ※50 ⾳順
オープニングアクト：Mumeixxx、Rain Tree 他 ※50 ⾳順
MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
スタジオMC：柏⽊由紀、オフィシャルサポーターFUKAMI（ファッションディレクター）
ゲストコメンテーター：軍地彩⼸
ゲストパフォーマー：RIEHATA
【Not Sponsored 記事】
【写真】「TGC2025 S／S」出演者一覧
◆板垣李光人「TGC2025 S／S」出演決定
第15回⽂化庁メディア芸術祭・優秀賞も受賞した、清⽔玲⼦⽒による名作『秘密-トップ・シークレット-』をドラマ化したカンテレ・フジテレビ系⽉10ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』（毎週⽉曜⽇22時〜）。同作のSPECIAL STAGEに、映画「⼋⽝伝」「はたらく細胞」「陰陽師0」など次々と話題作に出演し、第48回⽇本アカデミー賞・新⼈俳優賞を受賞した板垣の出演が決定した。
◆「TGC2025 S／S」開催概要
イベント名称：第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER （略称：マイナビ TGC 2025 S/S）
開催日時：2025年3⽉1⽇（⼟） 開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150−0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、⼊江美沙希、⼤峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、⾹川沙耶、景井ひな、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、桜井玲⾹、せいら、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉⼦、那須ほほみ、新沼凛空、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、⽮吹奈⼦、⼭粼天（櫻坂46）、⼭下美⽉、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉⽊千沙都、莉⼦ 他 ※50 ⾳順
モデル：梶原叶渚、才福亜莉咲、ののか、福⼭絢⽔、りんか 他 ※50 ⾳順
ゲスト：あの、WEESA（PSYCHIC FEVER）、板垣李光人、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、柏⽊由紀、⽊下暖⽇、⽊村慧⼈（FANTASTICS)、吉柳咲良、くれいじーまぐねっと、しなこ、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、翔、平祐奈、⾕原七⾳、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、なこなこカップル、野村康太、⼋村倫太郎（WATWING)、樋⼝幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜⽣、丸⼭礼、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、⼭下幸輝、⼭中柔太朗、よしあき&ミチ、ラウール（Snow Man） ※50 ⾳順
メインアーティスト：imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING ※50 ⾳順
オープニングアクト：Mumeixxx、Rain Tree 他 ※50 ⾳順
MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
スタジオMC：柏⽊由紀、オフィシャルサポーターFUKAMI（ファッションディレクター）
ゲストコメンテーター：軍地彩⼸
ゲストパフォーマー：RIEHATA
【Not Sponsored 記事】