複数のメディアを傘下に抱えるVox Mediaが、2000人以上の成人を対象に行った「デジタルライフ」に関する調査結果を発表しました。この中で、実に42%のユーザーが「Googleや検索エンジンはあまり役に立たなくなってきている」と回答したことがわかりました。The future of the internet is likely smaller communities, with a focus on curated experiences | The Verge

https://www.theverge.com/press-room/617654/internet-community-future-researchSurvey: 42% of people say Google Search is becoming less usefulhttps://searchengineland.com/google-search-less-useful-survey-452700調査はVox Mediaが調査会社のTwo Cents Insightsと共同で行ったもので、アメリカに住む2000人以上の成人が対象です。発表資料によると、人々はプラットフォームへの警戒心を強めていて、66%の人が「情報の品質が低下し、信頼できる情報源を見つけることが難しい」と回答したとのこと。また、過半数を上回る55%の人が「Googleのような検索エンジンよりもコミュニティで情報を得ている」、52%が「GoogleよりもチャットボットやTikTokなど別のプラットフォームを使っている」と回答しました。特に、1981年以降生まれで2000年代に成人した、あるいは社会人になった「ミレニアル世代」の53%、1996年から2012年に生まれた「Z世代」の61%が、特定の話題について調べるときにGoogleなどの検索エンジンよりもAIツールを使うと回答しています。このほか、42%の人は「Googleや検索エンジンの有用性が低下している」と回答しました。Google検索の結果には特に厳しい目が向けられているようで、76%の人は「ショッピング時にGoogle検索すると4分の1は『スポンサー広告』か『プロモーション』になっている」と回答し、そういったスポンサー広告やプロモーションが役に立ったと回答した人はわずか14%でした。SNSの現状に関しては60%の人が否定的に捉えていて「巨大な演算機械の中の数字になった気分」「終わりのないプロダクト・プレイスメントの場」「広告付きのシミュレーション世界」「売られるのを待っているデータポイント(計測された測定値)のよう」などの感想が出ています。ちなみに、データ統計サービス・Statcounterの検索エンジンマーケットシェア情報によると、Googleのグローバル検索市場のシェアは2015年から90%以上を占めてきましたが、2024年10月に久々に「89.34%」で90%を割り込み、記事作成時点の最新データである2025年1月分も89.78%となっています。