スペシャルフードバウチャー付きも！東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣スーベニアランチケース
東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！
「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場☆
今回は、そんな｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣期間中に提供されるスーベニアランチケースを紹介します。
東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣スーベニアランチケース
提供期間：2025年4月1日〜6月30日
価格：対象メニューにプラス1,300円
販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」など
東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！
「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。
ここではドナルドがNo.1でスーパースター！
日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆
今回紹介するのは、“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣の期間中に提供されるスーベニアランチケース。
ドナルドらしい色合いがポイントの。
裏面にはたくさんのクワッキーダックが描かれています。
スペシャルフードバウチャー、スーベニアランチケース付き
提供期間：2025年4月3日〜6月30日
価格：3,300円
販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」など
ドナルドがデザインされたフードバウチャーとスーベニアランチケースのセット。
フードバウチャーを利用してお好きなメニューやスウィーツが楽しめます。
フードバウチャーの券面も｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣にちなんだデザインになっています☆
東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣スーベニアランチケースの紹介でした☆
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