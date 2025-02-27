スペシャルフードバウチャー、スーベニアランチケース付き

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東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場☆

今回は、そんな｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣期間中に提供されるスーベニアランチケースを紹介します。

 

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣スーベニアランチケース

 

 

提供期間：2025年4月1日〜6月30日

価格：対象メニューにプラス1,300円

販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」など

 

東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。

ここではドナルドがNo.1でスーパースター！

日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆

今回紹介するのは、“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣の期間中に提供されるスーベニアランチケース。

 

 

ドナルドらしい色合いがポイントの。

裏面にはたくさんのクワッキーダックが描かれています。

 

スペシャルフードバウチャー、スーベニアランチケース付き

 

 

提供期間：2025年4月3日〜6月30日

価格：3,300円

販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」など

 

ドナルドがデザインされたフードバウチャーとスーベニアランチケースのセット。

フードバウチャーを利用してお好きなメニューやスウィーツが楽しめます。

フードバウチャーの券面も｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣にちなんだデザインになっています☆

 

 

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣スーベニアランチケースの紹介でした☆

第4弾は｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣！東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ

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