Æü¸þºä46º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÈÎ¢É½»æ¡É4¼ï²ò¶Ø¡¡½©¸µ¹¯»á¤ÎÂÓÊ¸¤â¸ø³«¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ê29¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤á¤¯¤ëÆü¡¹¡Ù¡Ê3·î25ÆüÈ¯Çä¡¿DONUTS¡Ë¤è¤ê¡¢Á´4¼ï¤ÎÎ¢É½»æ¤È¡¢½©¸µ¹¯»á¤ÎÂÓÊ¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¤¹¤é¤êÈþµÓ¤â¡ÄÎ¢É½»æÁ´4¼ï°ìÍ÷
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÏÓ¤Î¤Û¤¯¤í¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢Æü¤¬ÄÀ¤àÄ¾Á°¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ¤È¿å¾å¥Ç¥Ã¥¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¥«¥Ã¥È¡£±ó¤¯¤ÎÍ¼ÍÛ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡÷Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¤ÏÄ«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¡¢Æü¤Î½Ð¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼Ì£¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥¹¤òËËÄ¥¤ëÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë¤¯¤ß¤Æ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾¯½÷´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¸µ»á¤ÏÂÓÊ¸¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤á¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£âÛ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢¾Ð¤¤¡¢¸ì¤Ã¤¿Æü¡¹¤¬Éâ¤«¤Ö¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÈÅìµþ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤Î¤Û¤«¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤·¤«Ãå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¿åÃå»Ñ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¥«¥Ã¥È¤ä8Ç¯È¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@kumiten_1st¡Ë¤â³«Àß¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äºÇ¿·¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¤¹¤é¤êÈþµÓ¤â¡ÄÎ¢É½»æÁ´4¼ï°ìÍ÷
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÏÓ¤Î¤Û¤¯¤í¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢Æü¤¬ÄÀ¤àÄ¾Á°¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ¤È¿å¾å¥Ç¥Ã¥¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¥«¥Ã¥È¡£±ó¤¯¤ÎÍ¼ÍÛ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¸µ»á¤ÏÂÓÊ¸¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤á¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£âÛ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢¾Ð¤¤¡¢¸ì¤Ã¤¿Æü¡¹¤¬Éâ¤«¤Ö¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÈÅìµþ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤Î¤Û¤«¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤·¤«Ãå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¿åÃå»Ñ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¥«¥Ã¥È¤ä8Ç¯È¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@kumiten_1st¡Ë¤â³«Àß¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äºÇ¿·¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£