ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢3¡¦1³«ºÅ¡ØTGC¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡ÙSPECIAL STAGE¤ËÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¡¢3·î1Æü³«ºÅ¤Î¡ØÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING¡¿SUMMER¡Ù¡Ê¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¡¼¥ëÌò¤À¤Ã¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í
¡¡±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤Ê¤É¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÈÄ³À¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡ËSPECIAL STAGE¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£ºî¤Ï¡ÖÂè15²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× Í¥½¨¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢À¶¿åÎè»Ò»á¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡ØÈëÌ©-¥È¥Ã¥×¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È-¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¶§°¡¦½ÅÂçÈÈºá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ª¤è¤ÓÈÈ¿Í»àË´¤ÎºÝ¡¢¤½¤ÎÇ¾¤òÆÃ¼ì¤ÊMRI¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¡¢»à¼Ô¤ÎÀ¸Á°µ²±¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¡ÖMRIÁÜºº¡×¤ò¹Ô¤¦²Ê³Ø·Ù»¡¸¦µæ½ê¤ÎË¡°åÂè¶å¸¦µæ¼¼¡¦ÄÌ¾Î¡ÈÂè¶å¡É¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡¢ÈÄ³À¤¬±é¤¸¤ë¼¼Ä¹¤Î¿Å¹ä¡Ê¤Þ¤¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë¤¬¡¢ÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤ÎÈëÌ©¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ò·èÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¶Ë¾å¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â©¤ò¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±ºî¤¬¡¢TGC¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú¡ØÂè40²ó TGC 2024 S/S¡Ù½Ð±é¼Ô¡Ê2·î27Æü»þÅÀ¢¨50²»½ç¡Ë¡Û
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æþ¹¾Èþº»´õ¡¢ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢¹áÀîº»Ìí¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢²ÃÆ£ÛÙ¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ºù°æÎè¹á¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³ºêÅ·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢µÈÌÚÀéº»ÅÔ¡¢è½»Ò ¤Û¤«
¥â¥Ç¥ë¡§³á¸¶³ð½í¡¢ºÍÊ¡°¡è½ºé¡¢¤Î¤Î¤«¡¢Ê¡»³°¼¿å¡¢¤ê¤ó¤« ¤Û¤«
¥²¥¹¥È¡§¤¢¤Î¡¢WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢°æ¾å¥ä¥Þ¥È¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¤¨¤Ê¤³¡¢²¦ÎÓ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÌÚ²¼ÃÈÆü¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¤·¤Ê¤³¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢æÆ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢Freen Becky¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¤è¤·¤¢¤¡õ¥ß¥Á¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡ÊSnow Man¡Ë
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§imase¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢PSYCHIC FEVER¡¢SWEET STEADY¡¢DXTEEN¡¢HANA¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢FANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¡¢WATWING
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§Mumeixxx¡¢Rain Tree ¤Û¤«
MC¡§EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡§ÇðÌÚÍ³µª
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§FUKAMI¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§·³ÃÏºÌµÝ
¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡§RIEHATA
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¡¼¥ëÌò¤À¤Ã¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í
¡¡±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤Ê¤É¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÈÄ³À¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡ËSPECIAL STAGE¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£ºî¤Ï¡ÖÂè15²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× Í¥½¨¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢À¶¿åÎè»Ò»á¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡ØÈëÌ©-¥È¥Ã¥×¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È-¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡£
¡¡Â©¤ò¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±ºî¤¬¡¢TGC¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú¡ØÂè40²ó TGC 2024 S/S¡Ù½Ð±é¼Ô¡Ê2·î27Æü»þÅÀ¢¨50²»½ç¡Ë¡Û
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æþ¹¾Èþº»´õ¡¢ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢¹áÀîº»Ìí¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢²ÃÆ£ÛÙ¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ºù°æÎè¹á¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³ºêÅ·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢µÈÌÚÀéº»ÅÔ¡¢è½»Ò ¤Û¤«
¥â¥Ç¥ë¡§³á¸¶³ð½í¡¢ºÍÊ¡°¡è½ºé¡¢¤Î¤Î¤«¡¢Ê¡»³°¼¿å¡¢¤ê¤ó¤« ¤Û¤«
¥²¥¹¥È¡§¤¢¤Î¡¢WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢°æ¾å¥ä¥Þ¥È¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¤¨¤Ê¤³¡¢²¦ÎÓ¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÌÚ²¼ÃÈÆü¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¤·¤Ê¤³¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢æÆ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢Freen Becky¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¤è¤·¤¢¤¡õ¥ß¥Á¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡ÊSnow Man¡Ë
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§imase¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢PSYCHIC FEVER¡¢SWEET STEADY¡¢DXTEEN¡¢HANA¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢FANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¡¢WATWING
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§Mumeixxx¡¢Rain Tree ¤Û¤«
MC¡§EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡§ÇðÌÚÍ³µª
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§FUKAMI¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡§·³ÃÏºÌµÝ
¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡§RIEHATA