Ê¿¸¶°½¹á¤È¶ÌÃÖ¹ÀÆóàÁÇÅ¨¤Ê¤´±ïá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ä¡ÖÉã¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×Ë´¤Éã¤È¤ÎàÈëÏÃá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿¸¶°½¹á(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Ç2021Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Éã¤Þ¤³¤È¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¶ÌÃÖ¹ÀÆó(66)¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¸¶¤¬¶ÌÃÖ¤È¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¸¶¤ÏNHK¤ÎÈÖÁÈ¡ÖThe Covers ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(12)¶ÌÃÖ¹ÀÆó¥Ê¥¤¥È¡ª¡×(20ÆüÊüÁ÷)¤Ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç½Ð±é¡£¶ÌÃÖ¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÅÄ±à¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¸Á°¤ÎÉã¤Î»Ñ¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿¸¶¤ÎÉã¤Ï°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿¸¶¤Ï¡ÖÉã¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÊ¿¸¶¤µ¤ó¡ª¡Ù¤È¸Æ¤Ö¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÍÄ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¸¶¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶ÌÃÖ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£²ÈÂ²¤Ç¶ÌÃÖ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö°½¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡£²¶¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢Ê¿¸¶¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¿¸¶¤Ï¡ÖÉã¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤µ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÄ±à¡×¤Î²Î¾§¤Ë¡ÖÌåÀä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àä»¿¤ä¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÆÞ¯Íî¤Ãµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¡×¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£