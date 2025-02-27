¡ÖÄÌ¤êËâÍ½¹ð¡×¤ËºÇÂç£µÇ¯¤ÎÄ¨Ìò·º¡¡´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ç·ºË¡²þÀµ°Æ²Ä·è
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ï£²£·Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ìµº¹ÊÌÈÈºá¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò½èÈ³¤¹¤ë¡Ö¸ø½°¶¼Ç÷ºá¡×¤Î¿·Àß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·ºË¡²þÀµ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï£µÇ¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤«£²£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²£°£°Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾ï½¬ÈÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£·Ç¯£¶¥«·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤«£³£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£½¾Íè¤Î¶¼Ç÷ºá¤Ç¤Ï£³Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤«£µ£°£°Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î¿·ÎÓ±ØÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤ÇÃË¤¬¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢£±¿Í¤¬»àË´¤·£³¿Í¤¬¤±¤¬¤òÉé¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤Îµþµ¦Æ»¾ëÆî»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï£²¿Í¤¬»àË´¤·£±£²¿Í¤¬Éé½ý¤¹¤ëÌµº¹ÊÌ½±·â»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö°Û¾ïÆ°µ¡ÈÈºá¡×¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶¼Ç÷¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¸½¹ÔË¡¤Î¸Â³¦¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¹ñ²ñË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄÃæ¤Î¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¶§´ï½ê»ý¤ò½èÈ³¤¹¤ëË¡°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤âÆ¯¤¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¾ï½¬ÈÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£·Ç¯£¶¥«·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤«£³£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£½¾Íè¤Î¶¼Ç÷ºá¤Ç¤Ï£³Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤«£µ£°£°Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¹ñ²ñË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄÃæ¤Î¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¶§´ï½ê»ý¤ò½èÈ³¤¹¤ëË¡°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤âÆ¯¤¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß