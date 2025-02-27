＜個人投資家の予想＞ 02月27日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ 東証グロース
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
(9070) トナミＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(2031) ハンセンブル 東証ETN
(5612) 鋳鉄管 東証スタンダード
(261A) 日水コン 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ 東証グロース
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
(9070) トナミＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(2031) ハンセンブル 東証ETN
(5612) 鋳鉄管 東証スタンダード
(261A) 日水コン 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS