　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41562.58　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40954.14　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40630.28　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40532.00　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40368.27　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40044.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39782.41　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39697.98　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39556.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39196.55　　13週移動平均線
39153.83　　均衡表雲上限(日足)
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
39068.03　　25日移動平均線
39044.82　　75日移動平均線
39034.27　　均衡表転換線(週足)
39011.28　　均衡表基準線(日足)
38765.68　　26週移動平均線
38676.42　　200日移動平均線
38643.35　　均衡表転換線(日足)
38610.68　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38580.04　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38542.65　　6日移動平均線

38256.17　　★日経平均株価27日終値

38092.05　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38024.82　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37833.38　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37604.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37438.95　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36901.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35968.78　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　20.02(前日18.72)
ST.Slow(9日)　　18.66(前日23.27)

ST.Fast(13週)　 36.14(前日34.69)
ST.Slow(13週)　 43.77(前日43.28)

［2025年2月27日］

株探ニュース