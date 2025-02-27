【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41562.58 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40954.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40630.28 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40532.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40368.27 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40044.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39782.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39697.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39556.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39196.55 13週移動平均線
39153.83 均衡表雲上限(日足)
39099.93 均衡表雲下限(日足)
39068.03 25日移動平均線
39044.82 75日移動平均線
39034.27 均衡表転換線(週足)
39011.28 均衡表基準線(日足)
38765.68 26週移動平均線
38676.42 200日移動平均線
38643.35 均衡表転換線(日足)
38610.68 ボリンジャー:-1σ(13週)
38580.04 ボリンジャー:-1σ(25日)
38542.65 6日移動平均線
38256.17 ★日経平均株価27日終値
38092.05 ボリンジャー:-2σ(25日)
38024.82 ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 新値三本足陰転値
37833.38 ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37604.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
37438.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
36901.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35968.78 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 20.02(前日18.72)
ST.Slow(9日) 18.66(前日23.27)
ST.Fast(13週) 36.14(前日34.69)
ST.Slow(13週) 43.77(前日43.28)
［2025年2月27日］
株探ニュース