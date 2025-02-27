

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41562.58 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40954.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40630.28 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40532.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40368.27 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40044.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39782.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39697.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39556.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39196.55 13週移動平均線

39153.83 均衡表雲上限(日足)

39099.93 均衡表雲下限(日足)

39068.03 25日移動平均線

39044.82 75日移動平均線

39034.27 均衡表転換線(週足)

39011.28 均衡表基準線(日足)

38765.68 26週移動平均線

38676.42 200日移動平均線

38643.35 均衡表転換線(日足)

38610.68 ボリンジャー:-1σ(13週)

38580.04 ボリンジャー:-1σ(25日)

38542.65 6日移動平均線



38256.17 ★日経平均株価27日終値



38092.05 ボリンジャー:-2σ(25日)

38024.82 ボリンジャー:-2σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37833.38 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37604.06 ボリンジャー:-3σ(25日)

37438.95 ボリンジャー:-3σ(13週)

36901.08 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35968.78 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 20.02(前日18.72)

ST.Slow(9日) 18.66(前日23.27)



ST.Fast(13週) 36.14(前日34.69)

ST.Slow(13週) 43.77(前日43.28)



［2025年2月27日］



株探ニュース

