東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣グミキャンディー、ミニスナックケース付き

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東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場します。

今回は、グミキャンディー、ミニスナックケース付きを紹介します。

 

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣グミキャンディー、ミニスナックケース付き

 

 

開催期間：2025年4月1日〜6月30日

価格：1,300円

販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」など

 

東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。

ここではドナルドがNo.1でスーパースター！

日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆

イベント開始に先立って4月1日(火)から、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をイメージしたメニューを販売！

 

 

今回紹介するのは、クワッキーダックのミニスナックケース。

ストラップでぶら下げても、置いてもかわいらしいデザインです。

賑やかなデザインのストラップにも注目☆

 

 

第4弾の主役はドナルドダック！

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。

第4弾は｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣！東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ

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