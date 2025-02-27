かわいいアヒル型！東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣グミキャンディー、ミニスナックケース付き
東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！
「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場します。
今回は、グミキャンディー、ミニスナックケース付きを紹介します。
東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣グミキャンディー、ミニスナックケース付き
開催期間：2025年4月1日〜6月30日
価格：1,300円
販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」など
東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催！
「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。
ここではドナルドがNo.1でスーパースター！
日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます☆
イベント開始に先立って4月1日(火)から、「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」をイメージしたメニューを販売！
今回紹介するのは、クワッキーダックのミニスナックケース。
ストラップでぶら下げても、置いてもかわいらしいデザインです。
賑やかなデザインのストラップにも注目☆
第4弾の主役はドナルドダック！
東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”｢ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!｣グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。
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