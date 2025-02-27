¤Þ¤¹¤ª¤«ÁýÅÄ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¶¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×´éÌÌÉé½ý¤Î¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹¤ò¿´ÇÛ¡¡·ÃÈæ¼÷¤Ç¡ÈËÌ¥Ï¥é¡ÉÈ¿¾Ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊÌÚÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´é¤òÉé½ý¤·¤¿¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¡Ê46¡Ë¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹¤¯¤ó¤¬ÌëÆ»¤ÇÅ¾¤±¤Æ´é¥±¥¬¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¶¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¹¤ÎÉé½ý¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁýÅÄ¤È¥Ê¥¤¥Ä¤Ïº£½µËö¤Î3·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Öµð¿ÍVSºå¿À¡¡Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë2025¡×¤Ç¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤È¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¹¾ÀîÂî»á¤ä³ÝÉÛ²íÇ·»á¤é¹ë²Ú¥×¥íÌîµåOB¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀèÆü¡¢È¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È·ÃÈæ¼÷¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò·ó¤Í¤¿¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìë¤Î11»þ²á¤®¤Ë²ò»¶¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¹¤¬µ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯·ÃÈæ¼÷Íè¤Æ¤ë¤Í¤ó¤«¤é¤â¤¦1¸®¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤ÈÈ¹¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÈ¹¤¬¡ÖÁýÅÄ¤µ¤ó¡¢¼ò°û¤á¤Þ¤»¤ó¤ä¤ó¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤â¤Î¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡Ö¼ò¤Á¤ã¤¦¤¬¤Ê¡£·ÃÈæ¼÷Íè¤Æ¤ë¤Í¤ó¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥É¥é¥ÞËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¤Î¥í¥±ÃÏ¤á¤°¤ê¤Ç¤¹¡£·ÃÈæ¼÷¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¹¤â¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÃÈæ¼÷¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½ã¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤È·Ö¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤¬Êì¡¦Îá»Ò¡Ê¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¡Ë¤ÎÎø¿Í¤Ë·¤¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿·¤¤ò¼Î¤Æ¤¿¥·¡¼¥ó¡£¼Î¤Æ¤¿·¤¤Ï¸ÞÏº¡ÊÅÄÃæË®±Ò¡Ë¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éºá°´¶¤¬Ê¨¤¡¢¤ªÄÌÌë¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ2¿Í¤¬·¤¤òÃµ¤·²ó¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·¤Å¹¤¬¡Ö·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦1¸®¹Ô¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤ä¤í¡×¤ÈÈ¹¤Ë¤Ï²¿¤â¹ð¤²¤º¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï·¤Å¹¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥Ó¥ë¤Î1³¬¤¬¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤È¹¤ò¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡Ö¤³¤³¤Ï¤Ê¡¢·¤²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¤Ç¡£Ï©ÃÏ¤Ç³§¤Ç·¤Ãµ¤·¤Æ¤¿¤È¤³¤ä¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈ¹¤¬¡ÖÁýÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¸¤ã¤¢¥é¡¼¥á¥ó¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤â¤Î¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¿©¤Ù¤Ø¤ó¤¬¤Ê¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£È¹¤¬¡Ö¤¨¡©¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì¸«¤ËÍè¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¡©ÁýÅÄ¤µ¤ó¡¢12»þÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âÌ²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥í¥±ÃÏ¤á¤°¤ê¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÈËÌ¤Î¹ñ¥Ï¥é¡É¡×¤ÈÒôÓÍ¤Ë²¹ÅÙ´¶¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤ÇÈ¹¤Ë¡Ö¥´¥á¥ó¤Ê¡£µ¢¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢È¹¤ÎÉé½ý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤ê¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÌëÆ»¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é²¶¤Î¤»¤¤¡×¤È·ÃÈæ¼÷¤ÇÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¸å¤ËÉé½ý¤·¤¿¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆü¤¬°ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉé½ý¤ÏÊÌÆü¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©È¹¤¯¤ó¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¥±ÃÏ¤á¤°¤ê¤Î¤¢¤È¡¢¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤¬¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤ëLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ö¸¶Å°¤«¤é¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ý¡×¤È¤¹¤°ÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÆ±¤¸²¹ÅÙ´¶¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¡£·Ö¸¶¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£