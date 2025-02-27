ＪＲＡは２月２７日、サウジアラビアに遠征したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）など所属馬１７頭の帰国および、ドバイへの移動を発表した。各馬の動向は以下の通り。

★帰国馬９頭

成田国際空港 ２月２６日１３時４７分着 輸入検疫のため１７時１０分に競馬学校へ入厩

アスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）

ウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）

ガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）

キラーアビリティ（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）

チカッパ（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父リアルスティール）

テンハッピーローズ（牝７歳、栗東・高柳大輔厩舎、父エピファネイア）

ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）

ミストレス（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）

ミリアッドラヴ（牝３歳、栗東・新谷功一厩舎、父ニューイヤーズデイ）

★ドバイ到着馬８頭

アル・マクトゥーム国際空港 現地時間２月２４日２３時１１分着

（日本時間２月２５日４時１１分着）

ウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）

ウシュバテソーロ（牡８歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）

ジャスパークローネ（牡６歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド）

シンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）

シンフォーエバー（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）

フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父）リアルスティール

ラムジェット（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）

リメイク（牡６歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）