Koki，グラスゴー映画祭に参加！ティム・ロスと共演、英語でインタビューに答える動画も

木村拓哉と工藤静香の次女で、モデルで女優のKoki,が26日から開催されているグラスゴー映画祭に参加し、出演する映画「Tornado」がオープニング作品としてプレミア上映された。Koki,はドルチェ&ガッバーナの赤いドレスをまとい、イギリスの俳優ティム・ロスらと並んで記念撮影を行った。Koki,は自身のSNSで「Tornado I am humbled that I was able to be part of the @glasgowfilmfest with Tornado and the wonderful team. Thank you so much for having me.」と感謝の気持ちを表明。また日本語でも、「グラスゴー映画祭に参加させて頂きました!スコットランドでの撮影からもう、1年が過ぎていたことにびっくりします。久しぶりに監督、そしてティム・ロスさん、平 岳大さん、ロリー・マッキャンさん、キャストの皆様にお会いできて本当に嬉しかったです」と、映画制作に関わった人々への思いを綴った。