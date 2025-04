プレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、シャンパンや桜色のロゼワインブッフェ付き「桜ハイティー」を提供中。

桜が見えるバーで、桜色のロゼや、シャンパン、カクテルとセイボリーを楽しめます☆

プルマン東京田町「JUNCTION」桜ハイティー

プラン・料金:※サービス料はかかりません

セイボリー + シャンパン&カクテルを含む39種のフリーフロー:1人 9,000円(税込)(シャンパン・ カクテル・ビール・ロゼ・赤・白ワイン・コーヒー・紅茶 ・ソフトドリンク)※ROKUオリジナルスタンドで提供セイボリー + スパークリングワインを含む34種のフリーフロー:1人 7,000円(税込)(スパークリングワイン・ビール・ロゼ・赤・白ワイン ・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク)セイボリー + ロンネフェルト紅茶のフリーフロー:1人 5,000円(税込)(コーヒー・紅茶・ソフトドリンク)

提供期間:2025年3月1日(土)〜5月31日(土)

提供時間:17:00〜20:30(L.O. 20:30)席120分制/ドリンク90分制

予約:18時まで

※1のコースは五角形のROKUオリジナルスタンドで提供されます(数量限定7台)

※2、3のコースは黒色の3段のスタンドで提供されます

※ワインメニューは時期によって一部変更する場合があります

場所:プルマン東京田町 2F JUNCTION

ゲストのインスピレーションを刺激するプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」の「JUNCTION」に「桜ハイティー」が期間限定で登場。

バーカウンターに望む桜の美しい景色とともに、桜色のロゼや、シャンパン、カクテルとセイボリーのマリアージュで、春の風情に酔いしれるひとときを楽しめます。

※年桜の見ごろは3月下旬から4月です

充実のフリーフローメニューが魅力の「桜ハイティー」

フリーフロー:

シャンパンスパークリングワインビールカクテル 4種(Naranja(ナランハ) /ジントニック/ジンバック/ジンリッキー)ロゼワイン 8種(トーレス ヴィーニャ・エスメラルダ・ロゼ/カーザ デフラ ピノグリージョ・ロゼ/アデガマイン ピンタネグラ・ロゼ/カザル・ガルシア ヴィーニョ・ヴェルデ・ロゼ/デ ボルトリディービー ファミリーセレクション ロゼ/クネ リオハ ロサード/マートフリッツァンテロゼ/シャトー ミニュティーエム ド ミニュティー)赤ワイン(セニョリオ・デ・オルガス シラーズ モナストレル)白ワイン(セニョリオ・デ・オルガス マカベオ)ロンネフェルト紅茶 14種(ルイボス キルシュブリューテ/スイートキス/モルゲンタウ/イングリッシュブレックファスト/アッサムバリ/アールグレイ/ダージリンサマーゴールド/アイリッシュウィスキークリーム/チルアウトウィズハーブ/カモミール/ペパーミント/ルイボスティー/バイタルグレープフルーツ/アーユルヴェーダ ハーブ&ジンジャー)コーヒー(コーヒー(ホット・アイス)/エスプレッソ (シングル・ダブル)/カフェラテ (ホット・アイス)/カプチーノ)ソフトドリンク(烏龍茶/コカ・コーラ/ジンジャエール/オレンジジュース)

シャンパンや、この春ならではのロゼワインブッフェを含む多彩なフリーフローが登場。

桜色8種のロゼやクラフトジン、カクテル、そして

シャンパンを含む39種類のフリーフロー、スパークリングワインを含むフリーフロー、そして紅茶を楽しむノンアルコールのコースを選べます。

夏を先取りしたオレンジとクラフトジン、ライムのオリジナルカクテルもいただけます。

お酒を引き立てるセイボリー

セイボリーメニューは、春キャベツとホタテのテリーヌ、ホワイトアスパラガスのムース、チーズ盛り合わせ、ラムジャーキーとミックスナッツ、パンコントマテ 生ハム、ホタテのパートブリック包み、ヴィーガンサンドイッチ、季節のマカロンです。

“甘くないアフタヌーンティー” のような、洗練されたプレゼンテーションでお酒を引き立てる一口サイズのセイボリーを8種が味わえます。

スタンドには、旬の春キャベツの優しい甘味とホタテの繊細な味わいの「春キャベツとホタテのテリーヌ」や、

旬の甘さが引き立つ「ホワイトアスパラガスの甘さのムース」など贅沢なお花見にぴったりなセイボリーが並びます。

フルーティで軽やかな酸味のロゼワイン「トーレス ヴィーニャ・エスメラルダ・ロゼ」や、爽やかなでクリーンな味わいの「カーザ デフラ ピノグリージョ・ロゼ」など、お気に入りの一杯とセイボリーのマリアージュが心ゆくまで楽しめます。

桜の風景を望むバーで、桜色のロゼワインやシャンパンとセイボリーを堪能!

プルマン東京田町「桜ハイティー」は、5月31日(土)までの期間限定で、ラウンジ「JUNCTION」にて提供中です。

