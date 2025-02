The Libertinesのピーター・ドハーティが5月16日にリリースするソロアルバム『Felt Better Alive』より、新曲「Calvados」(カルヴァドス)をリリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

同楽曲は、ピーターが住むノルマンディー地方で生産される上質のリンゴ酒への賛歌であると同時に、その職人技と忍耐への賛歌に。MVは、ピーターがファンに、創造性を発揮してこの曲の公式ビデオを作ってほしいと呼びかけたものとなっている。このコンテストには、ローファイな携帯電話で撮影したものから、作り込んだコンセプトの映像まで、世界中から様々な作品が寄せられた。

選ばれたアニメーションビデオは、ナタリー・シドレンコ(SadLip)が制作。ナタリーは「すぐに思いついたのが、農夫とその妻との愛情に満ちた関係が、カルヴァドス醸造という、2人の共通の技術と一体化させることでした」と語っている。

<ピーター・ドハーティ コメント(「Calvados」について)>

僕の住む町に、カルヴァドスとシードルの専門店を営む男がいる。リンゴジュースがシードルになり、カルヴァドスになる。彼は、僕をバンに乗せて、カルヴァドスの古い醸造所をあちこち案内してくれて、泊めてもらった。その時の話なんだ。“Slow and steady is the way! / The way it was, the way it is...”(ゆっくり着実に!/ やり方は昔も今も変わらない…)という歌詞が、まさにその通り。これらの農場は何世代にもわたって続いている。焦ってはダメ。リンゴが育つのを待ち、季節が変わるのを待つ。実験室じゃないんだから。そして最後には、この信じられないような万能薬、火酒が手に入るのさ!

(文=リアルサウンド編集部)