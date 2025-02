2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、男の威信をかけた熱いラップバトルを繰り広げるという斬新な設定が大人気に。

HIP HOP 界の有名アーティストも楽曲の作詞・作曲・編曲を手掛けたCDは常に音楽ランキングTOP10にランクイン。2020年にはアニメ化が決定し、その他にも、コミックやゲームアプリ、舞台など、様々なメディアミックスが展開。その人気は音楽ファンだけにとどまらず、幅広い支持を得て、多くの熱狂的ファンを持つ一大コンテンツとなりました。そして、ヒプノシスマイクとして初となる映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 が、2月21日(金) より大ヒット公開中です!



本作は単純な映画ではなく、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が劇場内の観客投票によって決まる、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型<インタラクティブ映画>となっており、筋書きのないストーリーで駆け上がってきたヒプノシスマイクが日本映画史上、誰も踏み込めなかった世界に新たな一歩を踏み出す、記念すべき作品となっています。

収録の印象やヒプノシスマイクというコンテンツへの愛など、ヨコハマ・ディビジョン「MAD TRIGGER CREW」の入間銃兎役を演じる駒田航さんと、毒島メイソン理鶯を演じる神尾晋一郎さんにお話を伺います! この日は神尾さんが、駒田さんと碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎さんにプレゼントしたというお揃いのサングラスをかけて撮影に挑んでくださいました。

――本作大変楽しく拝見させていただきました!改めてにはなりますが、ヒプノシスマイクというコンテンツへの最初の印象や、このタイミングで映画を公開されることへの想いを教えてください。

駒田:音楽先行でコンテンツがスタートするというのは、今は他のコンテンツにもあると思うのですが、当時はまだ比較的新しくて。キャラクターを演じるキャストが出演するMVを撮るということも、すごく挑戦するコンテンツなんだなって思っていました。

そこからたくさんの楽曲が出て、ライブをやって、グッズ、コラボ、色々なものとコンテンツを築き上げてきて、今、映画が出るということが嬉しいですね。しかも、インタラクティブ映画というものに挑んで。頭からケツまで全くブレない、挑戦するコンテンツだなと思います。

そこに、自分が大好きなヨコハマ・ディビジョンとして関われていることが嬉しくて。あとは、応援してくれている全員がヨコハマの勝利を見届けてくれたら何よりだなと思います。

神尾:7年間の集大成が映画という形でこんなすごい作品になって。ヒプマイにしか出来ない挑戦的な映画で1つ区切りを迎えられることが本当に嬉しさしかないですね。

――最近公開された「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」も、一番最初のMVが最新版にリメイクされていて、ファン胸熱の演出になっていました。

神尾:やっぱり、みんな相当歌い慣れていますよね。

駒田:こなれ感も出ていて。

駒田:最初のMVの時、収録の様子も含めて映像になって世に出ていくということも面白かったんですよね。その時はどういうものになるのかイメージがついていなかったけれど、今新しく撮ったものを見ると経験値が重ねられていたんだなと思います。

神尾:ラップの経験値はすごくついたと思います。上手くなった、ということではなくてよりラップを知れたというか。いくらやってももちろん本職の方には追いつけないし、仮歌を聞くたびに仮歌のままでいいじゃんって思うんですよね。元の曲が素敵すぎるので、僕の歌で邪魔しないようにという想いでずっといました。

――本作に登場する新曲についてはいかがですか?

駒田:リズムが独特で、緩急ついたリリックが乗ってきますので難しかったです。最近僕は結構畳みかける高速ラップが多いのですが、今回はそこまででは無いにしても、速くなったり、アタックが強かったり細かく織り交ぜられていて。そして、すごくヨコハマの曲らしい曲で。

神尾:どんなクリエイターさんが入ってくださっても、ヨコハマ色は消えないのはすごいなと思います。

駒田:今までたくさん歌ってきたおかげで“ヨコハマ感”は存分に出せるし、仮歌をバーっと通しで聞いた時に、どこが耳に残るかなとか、そういう部分を考える余裕もあった気がします。「Choice Is Yours」は時に、左馬刻と理鶯のパートと絡んでいる時の銃兎の声が、すごくヨコハマだなあって思ったんです。

神尾:2人の声ってもう死ぬほど聞いていて、親の声より聞いたかもしれないものね。

駒田:2人は次どう来るかな?というところも、なんとなく分かってきて、すごく順調に収録出来たなと思いますし、今回は勝利を掴むための曲だから、そこのバースだけはめちゃくちゃ強く出したいなと思っていました。

神尾:どついたれ本舗とのバトル曲「Out of Harmony」があるのですが、アニメで「PUMP IT UP」という曲をご一緒して、テンション感とかノリは似ていると感じたのですが、攻撃力高めな所がすごいなと。「Choice Is Yours」は歌い上げる曲で、オーディエンスに向けたメッセージ性が強いものを最終決戦に持ってこれたことはありがたいですね。楽曲を作ってくださった方、スタッフ陣に感謝しかないなと思いました。

――駒田さんにお聞きします。神尾さんが理鶯さんで良かったなと思うところはどんな所ですか?

駒田:声優さんの中で一番お話している方で、デビューした時からだんだん年が経つごとにに現場が被ることも多くなり、色々な会話をさせていただいています。シンプルに居心地が良くて、「これ神尾さん笑ってくれそうだな」って思って話すのが楽しみという感じです。何でも受け止めてくれるポジティブ兄貴ちゃんです。

神尾:兄貴にあんまり「ちゃん」つけないけどね(笑)。

駒田:ヒプマイはたくさんの方に応援してもらって、ライブや様々なイベントを行ってきましたが、キャラクターの運命がバトルによって決まったりするのでお客さんの反応がプラスにもマイナスにも大きく揺れ動くことがあるわけじゃないですか。そんな皆さんの想いやキャラクターの運命を背負って人前に出るということは、普通に考えれば、とてもストレスフルな企画であると思うのですが、浅沼さんと神尾さんが隣にいることでパフォーマンス出来るんですよね。いらないことを考えずに、全集中してやるべきことをやって、楽しむとこを楽しめるというのはこの3人だからだと思います。僕からしたらお2人とも先輩なんですけど、ヨコハマはこの3人しか考えられないんですよね。2人のおかげで乗り越えられたのだと思います。

――神尾さんが、駒田さんが銃兎さんで良かったなと思うところはどんな所ですか?

神尾:駒田航という人間の非常に良い特性の中の1つが、気持ちがぶれないという所なんですね。よく言うのですが、太陽みたいな人で、そういう人がディビジョンに1人いるだけで、チーム全体が輝いてくれると思います。一人太陽の様な存在がいるからおまかせしていいや、ではなくて引っ張られてこちらも上がることが出来る。今、駒ちゃんも言っていましたけれど、役割分担がそれぞれにあって、それが上手いこと分かれているので、この3人でチームを組めたことは本当にありがたいことだと思います。

――“MAD TRIGGER CREW”の皆さんはそれぞれ声優やアーティストでありながらクリエイターでいらっしゃいますものね。

神尾:全員別の職業を持っているんですよね。ありがたいことに、ライブのリハーサルをしようという時にそれぞれのこれまでの経験を活かした別の視点を入れることが出来るので。お互いの良いところを取り入れて作り上げていくというのがヨコハマスタイルだと思います。

――素晴らしいですね!浅沼さんがリーダーで良かったところはどんな所ですか?

神尾:とにかく方向音痴。それ意外は完璧です。

駒田:毎回分かりやすい所に集合してから向かっています。神様が浅沼さんを作る時に「方向音痴くらいは入れておくか」って欠点を足したんでしょうね。

神尾:脚本や演出をされている方なので、見せ方やストーリーをすごく綺麗に作ってくれて。立ち姿も計算してくださっていて。

駒田:演出家としてステージを俯瞰して作ることが出来る方で。それでいてすごく柔和なんですよね。例えば僕が、「ここ浅沼さんが絶対ピンで(カメラに)抜かれるから、こういう事を言ったらどうですか?こういう表情絶対カッコ良いと思います!」ってアイデア出しをしたりすると、取り入れてくださって。自分の中にビジョンがあるのに、そうやって僕らの意見も取り入れてくれる余裕が素晴らしいんですよね。

神尾:意見の言いやすい場を作ってくれている気がします。それを意図的にやっているのか、天性のものなのか分からないのですが。

――ライブで「このゴキブリどもが」などの言葉が飛び出したり、カメラに睨みを効かせてくれたり、そういった浅沼さんが見られるのは駒田さんのおかげでもあったのですね!

駒田:僕のおかげと言って、過言ではないと思うんですよね。嘘です(笑)。

神尾:(笑)。そういう時の浅沼さんって、もう左馬刻に入り込んでいるからすごくカッコ良いんですよね。

――ヨコハマのカッコ良さをたっぷり楽しめる映画なので、たくさんの方に楽しんでいただきたいですね。今日は楽しいお話をありがとうございました!

撮影:たむらとも

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

監督:辻本貴則 ※辻本貴則監督の辻は正式には一点しんにょうです。

公開表記:2月21日(金)全国ロードショー

配給:TOHO NEXT

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie