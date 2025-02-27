TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁÏ¶È²È¤¬ÌÎº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¼Ò¤ÎÇã¼ý·×²è¡áMBO¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÇã¼ýËÉ±Òºö¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È²È¤Ï¼«¤é¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬¼«¼Ò³ô¤òÇã¤Ã¤ÆÈó¸ø³«²½¤¹¤ëMBO¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ï9Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÌë¡¢½Ð»ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤ÎºâÈ¶Âç¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µð³Û¤Î½Ð»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤­¤¿°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬¤±¤µ¡¢¡Ö¸¡Æ¤½ªÎ»¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÁÏ¶È²È¤¬¡ÖÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¥á¥É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤Â¦¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

MBO·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤ÎÇã¼ýËÉ±Ò¤Ï¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£