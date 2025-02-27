¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ø¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ù³«»Ï¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯Ì²¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¡×¡Ö¿Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Ç®¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÄË¤¤°Ì¡×¤È¾É¾õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤êÎäË¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·ºòÇ¯12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î´õÎÉÍü¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ø¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ù½éÆü¤Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ø¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ù³«»Ï¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯Ì²¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¡×¡Ö¿Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Ç®¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÄË¤¤°Ì¡×¤È¾É¾õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤êÎäË¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿½éÆü¡×¤È¡¢Âê¤·¡¢¡Ö2025Ç¯2·î26Æü ¸áÁ°Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¹³¤¬¤óºÞÅÀÅ©¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÅÇ¤µ¤»ß¤á¤ò¾ûºÞ¤ÇÄº¤¡¢ÅÇ¤µ¤»ß¤á¤ÎÅÀÅ©¤â¶¯¤á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½éÆü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤È°ÊÁ°ÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡Ö½éÆü¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ì²¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤êÎäË¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Ç®¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÄË¤¤°Ì¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾É¾õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö»þ´Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÁ´¤ÆÃ´Åö°å¡¢´Ç¸îÉØ¤µ¤ó¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±¦¼ê¤ËÅÀÅ©¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦ÏÓ¤¬¿Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Ç®¤¤¤Ç¤¹¡£Î®ÀÐ¡¢¶¯¤¤Ìô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅÇ¤µ¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÅÇ¤µ¤¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Ç¤â»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢°û¤ßÌô¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅÀÅ©¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¸å¤Û¤É½Ð¤ÆÍè¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢È¿±þ¤Î»ÅÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤Æ¡¢2¼ïÎàÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û