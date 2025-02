Googleのスマートウォッチ「Pixel Watch 3」に搭載されている脈拍喪失を検出する機能が、アメリカ食品医薬品局(FDA)の認証を取得しました。これで、アメリカのユーザーも脈拍喪失機能が利用可能になります。Loss of Pulse Detection on Pixel Watch 3 receives FDA clearancehttps://blog.google/feed/pixel-watch-3-loss-of-pulse-detection-fda/

Pixel Watch 3 receives FDA clearance for loss of pulse detectionhttps://www.engadget.com/wearables/pixel-watch-3-receives-fda-clearance-for-loss-of-pulse-detection-210458883.htmlThe Pixel Watch 3's life-saving feature is coming to more placeshttps://www.androidheadlines.com/2025/02/pixel-watch-3s-pulse-detection.html「脈拍喪失検出」は、着用者の脈拍が途切れたことを検出したときに自動的に緊急通報を行う機能で、Pixel WatchシリーズにはこのPixel Watch 3で初めて搭載されたものです。「Google Pixel Watch 3」が登場、ディスプレイがより大きく明るくなりバッテリー持続時間も増加&脈拍が途切れたら緊急通報する「脈拍喪失検出」機能に対応 - GIGAZINEただし、2024年9月の発売時から機能が利用できたのはイギリス、アイルランド、ポルトガル、フランス、オランダ、ドイツ、オーストリア、スイス、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンのヨーロッパ11カ国。その後、2024年12月にスペイン、イタリア、ベルギーの3カ国が加わり、14カ国で利用可能となっていました。アメリカで機能が利用可能になるのは2025年3月末からです。Googleは「この3年間、Pixel Watchは『自動車衝突検知』や『転倒検知』『不整脈検出』『心電図アプリ』『安全チェック』などの安全と健康に関する機能で人々に安心を与えてきました。『脈拍喪失検出』機能は、こうした命を救う可能性のあるツールに加わる、素晴らしい機能です」と述べています。なお、日本での提供予定については情報なしとなっています。