»Â¿·¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¼Â¼ÖÅ¸¼¨¡ª ¥«¥¯¥«¥¯¡Öµì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡õ¥ÉÇ÷ÎÏ¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ºÎÍÑ¡ª ¡È¥ä¥ó¥°»ÅÍÍ¡É¤ÊÆü»º¹»¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡×¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¡ª
¼ã¼Ô»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¸ø³«¡ª
¡¡2025Ç¯2·î22Æü¡¢23Æü¤È2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Îº×Åµ¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¡Ê¤¤ï¤ß¡Ë¡×¤ò¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¡¦¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤ÏÁ´¹ñ¤Ë5¹»(ÆÊÌÚ¹»¡¦²£ÉÍ¹»¡¦°¦ÃÎ¹»¡¦µþÅÔ¹»¡¦°¦É²¹»)¤¢¤ê¡¢5¹»¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø²Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤ä¼ÖÂÎ·Ï¡ÊÈÄ¶â¡¦ÅÉÁõ¡Ë¤Î²ÝÄø¤ò¤â¤Ä¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö»Â¿·¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡ÎãÇ¯¡¢¼ç¤Ë¼ÖÂÎ·Ï¤Î²ÝÄø¤òÍ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¤â¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯1·î¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1983Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿7ÂåÌÜ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡ÊPU11·¿¡Ë¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¡×¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ÏFF¶îÆ°¤ò½éºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É7ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¤Ç¤Ï4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤ÈV·¿6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹âµé´¶¤È¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬½¸¤¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ë¥È¥é¡×¤ä¡ÖR30·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿»Í³Ñ¤¤¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡Ö¶Ë¡×¤Ï¡¢³°Áõ¡¦ÆâÁõ¡¦Áö¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÌ¿Ì¾¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢Æü»º¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAUTECH¡Ê¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ã¡¹¤·¤¯³èÆ°Åª¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·Éô¤Ë¥À¥¯¥È¤òÀß¤±¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢ÉÊ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¡£
¡¡¥Þ¥Õ¥é¡¼¤âÍÏÀÜ¤ÇºîÀ®¤·¤¿Ë¤ÃÆ·¿¤òºÎÍÑ¤·¡¢80Ç¯Âå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ù¥í¥¢Ä´¤Î¥·¡¼¥È¤ä½ãÀµ¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥Ã¥¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ê¥ë¥Ç¥£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Î¡È¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¶Ë¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥Þ¥¥·¥ÞÀ¤Âå¤È¤â¤¤¤¨¤ë40¡¦50Âå¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£