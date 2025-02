「サンリオ×東京ドームホテル」コラボルームにマイメロ＆クロミの新グッズが登場

東京ドームホテルは、サンリオとコラボレーションしたキャラクタールームのオリジナルグッズを4月1日(火)宿泊分よりリニューアル。バスルームデザインをモチーフにした新グッズを3月6日(木)より予約受付を開始します。

■バスルームデザインがモチーフのデザインが登場

サンリオとのコラボレーションしたキャラクタールーム「マイメロディルーム」「クロミルーム」のオリジナルグッズがリニューアル登場します。

各部屋には、同ホテル限定の描き下ろしによるバスルームデザインをモチーフにしたオリジナルグッズが用意され、お一人様1セット(ぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチ)のお土産として持ち帰ることができます。

◇「マイメロディルーム」

「マイメロディルーム」では、ティーポットの馬車に乗り、遊園地に遊びにきたドレスアップ姿の「マイメロディ」と、「マイスウィートピアノ」の様子が壁一面に施されています。

◇「クロミルーム」

「クロミルーム」では、たくさんのスイーツを用意し、遊園地でパーティの準備をしている「クロミ」と子分の「バク」の様子が壁一面に施され、窓側やバスルーム、クローゼットの鏡など各所でもキャラクターのデザインが楽しめます。

「マイメロディルーム」「クロミルーム」共に、窓際にはフォトフレームとラウンジスペースを設置。バスルーム、クローゼットの鏡などの各所でもキャラクターの世界観に浸ることができます。

また、部屋の中に設置された額縁にある複数の作品が楽しめるのも特徴です。

■開業25周年記念のプレゼントキャンペーン

同ホテルは、2025年6月1日(日)に開業25周年を迎えるにあたり、6月1日(日)〜7月31日(木)の2か月間限定で、第1弾、第2弾のオリジナルグッズを各1種類ずつ用意しています。

【2名様までのご利用の場合】

1部屋につきオリジナルグッズ第1弾1セット・第2弾1セット付き

【3名様ご利用の場合】

1部屋につきランダムに3セット付き

写真上:お部屋のデザインをモチーフにした第1弾(ぬいぐるみ・ミニトートバッグ・ポーチ)

写真下:バスルームのデザインをモチーフにした第2弾(ぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチ)

■施設概要

施設名:東京ドームホテル

プラン名:サンリオキャラクタールーム「マイメロディルーム」「クロミルーム」

提供期間:4月1日〜9月30日(1日各1室限定)

<料金>

1泊1室ツインルーム 2人までの利用の場合:1室5万5,500円〜

1泊1室トリプルルーム 3人利用の場合:1室6万5,100円〜

※室料・朝食・サービス料・諸税込み

URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650349

(フォルサ)