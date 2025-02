ミスタードーナツに、桜風味のもちっと食感が楽しめる生地を使った「桜もちっとドーナツ」が期間限定で登場!

2025年初登場となる、いちご素材を組み合わせたドーナツを含む全4種類がラインナップされます☆

ミスタードーナツ「桜もちっとドーナツ」2025

販売期間:2025年3月5日(水)〜3月下旬(順次販売終了予定)

対象ショップ:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツの春の定番「桜もちっとドーナツ」が、2025年も登場!

「桜もちっとドーナツ」は“桜もち”をイメージして開発され、桜風味のもちっとした生地の食感と、桜のお花の形をイメージしたかわいらしいその見た目が特長の、“ミスタードーナツの春の風物詩”です。

今回は生地のもちっと感をよりやわらかく改良し、“桜もち”を感じられる生地へ進化☆

また、定番の「和素材」を使用したトッピングに加え、「いちご」を使用したドーナツも登場し、春の季節特有の華やかさやワクワク感が楽しめるようなラインナップとなっています。

今回初登場の、桜風味といちごを楽しめる2種は、いちごピューレを使用したいちごあんとシュガーで見た目もいちご大福をイメージした「桜もちっとドーナツ いちごだいふく風」、いちごあんとカスタードクリームをサンドした「桜もちっとドーナツ いちごかすたーど」です。

毎年人気の和素材を使用した2種は、香ばしい黒須きなこをまぶし、生地との組み合わせを楽しめる「桜もちっとドーナツ 黒須きなこ」、塩あずきあんをサンドし、桜風味フレークチョコをトッピングした「桜もちっとドーナツ 塩あずき」です。

この季節にしか味わえない「桜もちっとドーナツ」を、見て、食べて、春を感じられるドーナツを紹介していきます☆

桜もちっとドーナツ 黒須きなこ

価格:テイクアウト 194円(税込)/イートイン 198円(税込)

桜風味のもちっと生地の裏側にグレーズをつけた「桜もちっとドーナツ 黒須きなこ」

国内産大豆を100%使用した、香ばしい黒須きなこがまぶしてあります。

黒須きなこの香ばしさと生地との組み合わせを楽しめるドーナツです。

桜もちっとドーナツ 塩あずき

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

桜風味のもちっと生地に北海道産のあずきを使用し、塩あずきあんをサンドした「桜もちっとドーナツ 塩あずき」

ホワイトチョコと桜風味フレークチョコで仕上げてあります。

桜と塩あずきの相性と、春らしい華やかな見た目が特徴のドーナツです。

桜もちっとドーナツ いちごだいふく風

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

桜風味のもちっとした生地と中に絞ったいちごピューレを使用したいちごあんがアクセントになった「桜もちっとドーナツ いちごだいふく風」

仕上げにまぶしたシュガーで、味も見た目もいちご大福をイメージしたドーナツです。

ほんのりとした生地の甘さといちごピューレ入りのいちごあん、ストロベリーチョコの甘みのハーモニーが堪能できます。

桜もちっとドーナツ いちごかすたーど

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

桜風味のもちっと生地にいちごピューレを使用したいちごあんとカスタードクリームをサンドした「桜もちっとドーナツ いちごかすたーど」

トップにはストロベリーチョコがコーティングしてあります。

仕上げに桜風味のフレークチョコをトッピングして仕上げたドーナツです。

桜風味のもちっと食感の生地といちごの味わいを合わせたドーナツなど全4種!

「桜もちっとドーナツ」は、2025年3月5日(水)から3月下旬までの期間限定でミスタードーナツ全店にて販売されます。

