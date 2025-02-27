¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡È¿ÆÍ§¡ÉKAITA¤È¥À¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«¡¡¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬±Ç¤¨¤ë´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡King ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¥À¥ó¥¹¥¯¥ë¡¼¡ÖRht.¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦KAITA¤¬Ì¥¤»¤ë¡ÖTOYOTA HIACE DANCE SESSION¡×¥À¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¤¤ç¤¦27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡õKAITA¤¬Ì¥¤»¤ë¥À¥ó¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢STARBASE¤¬¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¼Ö¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØDrive Your Teenage Dreams.¡Ê°Ê²¼DYTD¡Ë¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤2¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¼Êý¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò¸÷¤È±Æ¤ÇÉ½¸½¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³Ú¶Ê¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤È¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¸Â¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥À¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î»£±ÆÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬3·î5Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÜ¥×¥í ¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¸åÆü²°³°¹¹ð¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢§¹â¶¶³¤¿Í
Âè°ìÃÆ¤ÈÂèÆóÃÆ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¿ÆÍ§¤ÎKAITA¤¯¤ó¤È¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¤¦¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ KAITA¤¯¤ó¤Èº£²ó¤Î¥À¥ó¥¹¤òÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢º£¤â ¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤é¤òÁª¤ó¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ñÀ×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸À¤¸¤ãÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥À¥ó¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§KAITA
º£²ó¤Ï¤¹¤Æ¤¤Êµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
»Õ¾¢¤ÎRIEHATA¤è¤ê¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ê¿ÆÍ§³¤¿Í¤ÈºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ Ì´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿HIACE¤È¶¦¤Ë00s R&B¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈËÍ¤¿¤Á2¿Í¤ÎHiphop¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÅê±Æ¤µ¤»¤¿ R&B¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ï¤Þ¤µ¤ËËÍ¤¿¤Á2¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡õKAITA¤¬Ì¥¤»¤ë¥À¥ó¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢STARBASE¤¬¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¼Ö¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØDrive Your Teenage Dreams.¡Ê°Ê²¼DYTD¡Ë¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤2¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥À¥ó¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î»£±ÆÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬3·î5Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÜ¥×¥í ¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¸åÆü²°³°¹¹ð¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢§¹â¶¶³¤¿Í
Âè°ìÃÆ¤ÈÂèÆóÃÆ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¿ÆÍ§¤ÎKAITA¤¯¤ó¤È¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¤¦¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ KAITA¤¯¤ó¤Èº£²ó¤Î¥À¥ó¥¹¤òÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢º£¤â ¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤é¤òÁª¤ó¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ñÀ×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸À¤¸¤ãÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥À¥ó¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§KAITA
º£²ó¤Ï¤¹¤Æ¤¤Êµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
»Õ¾¢¤ÎRIEHATA¤è¤ê¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ê¿ÆÍ§³¤¿Í¤ÈºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ Ì´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿HIACE¤È¶¦¤Ë00s R&B¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈËÍ¤¿¤Á2¿Í¤ÎHiphop¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÅê±Æ¤µ¤»¤¿ R&B¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ï¤Þ¤µ¤ËËÍ¤¿¤Á2¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£