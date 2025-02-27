ÌîºÚ¤Î¡ÖÀõÄÒ¤±¡×¡ÄÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©¡¡±ö¤Î»È¤¤Êý¤È¾¯ÎÌ¤Î¤¢¤ì¤ò¥×¥é¥¹
¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯ÌîºÚ¤òÀÝ¤ì¤ë¡ÖÀõÄÒ¤±¡×¡£¼êºî¤ê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë¿©ÉÊ¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kaogamieru2002¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÌîºÚ¤Î½Å¤µ¤òÂ¬¤ê¡¢±öÊ¬¤Î²«¶âÈæ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþÌ£¤·¤¤ÀõÄÒ¤±ºî¤ê¡¢¥³¥Ä¤Ï¡Ö±öÊ¬¤Î²«¶âÈæ¡×
ÌîºÚ¤Î½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ1.5¡ó¤Î±ö
ÌîºÚ¤Î½ÅÎÌ¤Î¡Ö1.5¡ó¤Î±ö¡×¤ÇÀõÄÒ¤±¤òºî¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Ì£¤Ë¿»¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥å¥¦¥ê¡¦ÇòºÚ¡¦Âçº¬¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤ÌîºÚ¤òÄÒ¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎÀµÌ£½ÅÎÌ¤Î¡Ö2¡ó¤Î±ö¡×¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌîºÚ¤Ï¿åÊ¬¤¬È´¤±¤ë¤È½Ì¤à¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Î¡ÖÊÆ¿Ý¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¹Ú¤Î»ÝÌ£¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ÆÌ£¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¦ºàÎÁ
¡¦¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¡Ä200g ¡Ê¤«¤Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤¿¼Â¤ËÍÕ¤âÆþ¤ì¤¿ÀµÌ£¡Ë
¡¦±ö¡Ä3g¡ÊÌîºÚ¤ÎÀµÌ£½ÅÎÌ¤Î1.5¡ó¡£¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤ÌîºÚ¤Ï2¡ó¡Ë
¡¦ºÙÀÚ¤êº«ÉÛ¡ÄÂ¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡Ê1g¡Ë
¡¦¾®¸ýÀÚ¤ê¤ÎÀÖÅâ¿É»Ò¡Ä1/2ËÜÊ¬¡Ê¶ì¼ê¤Ê¤é¾Ê¤¤¤ÆOK¡Ë
¡¦ÊÆ¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¢¦ºî¤êÊý
¡ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ½Å¤µ¤òÂ¬¤ê¡¢½ÅÎÌ¤Î1.5¡ó¤Î±ö¤ò¤Õ¤ê¡¢¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¢¨¥¥å¥¦¥ê¡¦ÇòºÚ¡¦Âçº¬¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤ÌîºÚ¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎÀµÌ£½ÅÎÌ¤Î2¡ó¤Î±ö¤ò¤Õ¤ë¡£
£º«ÉÛ¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤ë¡£·Ú¤¯¤â¤ß¡¢Á´ÂÎ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¤¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤ò·ë¤Ö¡£
¢¨½ÅÀÐ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¶õµ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç°µ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿»¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¥¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÌ£¸«¤·¤Æ¡¢Çö¤¤¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ßÄøÅÙ¤òÂ¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£
¦ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¼¼¤Ë¤Ò¤ÈÈÕ¤ª¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎäÂ¢¼¼¤Ø°Ü¤¹¡£
¢¨ÎäÂ¢¼¼¤è¤ê¤âÌîºÚ¼¼¤Î¤Û¤¦¤¬²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢±ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤¸¤à¡£
§ÌîºÚ¤«¤é½Ð¤¿¿åÊ¬¤ò·Ú¤¯¤·¤Ü¤ê¡¢ÊÆ¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¢¦ÌîºÚ¤ÎÀÚ¤êÊý
¡¦¤«¤Ö¡Ä¼Â¤òÈé¤ò¤à¤¤¤Æ4¡Á6ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÍÕ¤Ï1cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÇòºÚ¡Ä2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦¥¥å¥¦¥ê¡Ä¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¼ÊÌÜ¤ËÈé¤ò¤à¤¤¤Æ1cm¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦Âçº¬¡Ä¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë¿©ÉÊ¡×¡¡¸ø¼°X¡¿ÌîºÚ¤ÎÀõÄÒ¤±¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë¿©ÉÊ¡×¡¡¸ø¼°¡¿ÌîºÚ¡Ê¤«¤Ö¡Ë¤ÎÀõÄÒ¤±¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡©