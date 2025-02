在沖縄米海兵隊の実弾射撃訓練が27日から陸上自衛隊日出生台演習場(大分県玖珠町、九重町など)で始まるのを前に、労働組合などでつくる県平和運動センターが26日、演習場ゲート前で抗議活動を開いた。約40人が参加した。

抗議活動では、センターの大野真二議長らが「『武力では国を守れない』という考えを広げていかねばならない」「(米軍の訓練に30年近く反対し続け、昨年8月に亡くなった)衛藤洋次さんがいないことを寂しく思う。志をしっかり受け継いで反対の声を上げたい」などとあいさつした。

訓練の監視活動を続ける「ローカルネット大分・日出生台」の浦田龍次さん(61)は、参加人員約430人、車両約110台と、日米合意や演習場の使用協定で定めた上限の「人員300人強、車両約60台」を大幅に超えることに「危機感を覚える」と訴えた。

「Marines go out of Japan」と書かれた横断幕を持った参加者は、最後に「九州大分の基地化反対」「実弾射撃訓練を中止せよ」「地域住民の声を聞け」とシュプレヒコールを上げた。

九州防衛局と米海兵隊は22日、住民や自治体関係者ら向けに訓練の説明会を演習場で開催。住民らが求める午後8時までの砲撃終了について、米海兵隊のグレゴリー・スコット少佐は「夜間の射撃訓練を実践的な環境で行うことができる」と午後8時以降の砲撃を否定しなかった。

訓練は3月9日までの予定。

(渋田祐一)