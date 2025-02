© 2024 NK CONTENTS AND MOCUSHURA INC. ALL RIGHTS RESERVED.

子役から活躍を続け、老若男女から愛される韓国の国民的スター俳優コ・アソン(32歳)。最新主演作『ケナは韓国が嫌いで』(3月7日公開)では、「韓国は生きにくくて、夢が持てない」という現代社会を生きるリアルな20代女性の葛藤を体現する。

現実では現職大統領が拘束、逮捕されるなど社会全体が大きく揺れるなか、コ・アソンに韓国の若者たちの政治や社会への意識と距離感を描く本作について聞くと、過酷な競争社会で自殺率は世界でも最悪の水準という韓国の現実に言及した。

本作へ込める思いを「自分の生まれ育った国でも生きづらさを感じることがある」という彼女の真意に迫った。

意見が分かれてほしいと思って演じた

――『ケナは韓国が嫌いで』は、生まれ育った場所に生きづらさを抱える女性が人生を模索する姿を描きます。本作への出演を決めた理由を教えてください。

韓国は過酷な競争社会で、自殺率は世界でも最悪の水準です。この10年は社会を揺るがす大きな事件も続きました。しかし、韓国社会の特殊性を描くというよりは、自分の生まれ育った国でも生きづらさを感じることがある、というメッセージを感じました。ケナの困難に立ち向かう姿から希望を感じていただければと思い出演しました。

――コ・アソンさん演じる主人公のケナに共感する同年代の若者は、日本にも多いと思います。

現代社会に生きる、韓国が嫌いという韓国人女性の物語ですが、監督と話していたのは、どこの国の若者であっても共感できる映画にしようということです。

それぞれの国に、その社会特有の問題や若者たちの生きづらさがあると思います。観客のみなさんの社会や生活に当てはめて考えてもらえるとうれしいです。

――ケナは、安定した仕事も恋人も捨て、家族と離れて、新たな生活を始めるために単身ニュージーランドに向かいます。彼女の生き方をどう感じましたか?

ケナは、毎朝の通勤ラッシュに疲れ、単調な日々の仕事に疑問を感じ、彼氏とは価値観も意見も合わず衝突します。

生活が安定していても、ここでは本来の自分らしく生きられないと感じるのです。そんな彼女に100%共感してくれなくてもいい。半々くらいに意見が分かれてほしいと思って演じました。

幸せを考えるきっかけになってほしい

――観客の意見が分かれるとしたら、それぞれそこから何を感じて、考えてほしいですか?

原作小説のラストに「何かを成し遂げた達成感から幸せを感じる人もいれば、日常の継続にささやかな幸せを感じる人もいる」というメッセージがありますが、本作はまさにそれを問いかけています。

観客のみなさんそれぞれが、自分はどちらに属しているのか、自分自身の人生の幸せはどっちなのか、を考えるきっかけになってほしい。私自身も原作を読んだときにそれを考えました。



© 2024 NK CONTENTS AND MOCUSHURA INC. ALL RIGHTS RESERVED.

――コ・アソンさんがケナに共感できる部分はありましたか?

私とケナが違うと感じたのは、彼女は周囲の人たちとすぐケンカをするところ。両親とも彼氏ともたびたびぶつかります。もし私がそうなったら、きっと自分のエネルギーをそのためにすべて使い果たしてしまいます(笑)。なので、私にはそういった面はありません。

一方、ケナはニュージーランドで暮らしてから再び韓国に戻りますが、なかなか韓国での生活に慣れることができませんでした。自分の故郷なのに、どこかぎこちなさや違和感を抱いてしまう。

私はハリウッド映画にも出演させていただきましたが、仕事で海外に出ることがあるので、その感覚に共感できました。それを本作の演技にうまく生かしたいと思って、撮影に臨んでいます。

――ケナは「寒いソウルが嫌い。韓国は生きにくくて、夢が持てない」と話しています。これは韓国の20代のなかで特別な意見ですか? 彼らの政治や社会への意識や距離感をどう感じますか?

原作小説が発売されたのが2015年で、映画の脚本執筆が2019年。撮影は2022年に始まりました。なので、原作が生まれてから、10年余りの時間が経っているんです。

そのなかで、継続している社会へのメッセージもあれば、時代を経て変わった部分もあります。そのすりあわせを監督とよく話し合って、現代社会の若者たちの姿を映しています。

私は俳優なので、社会に対して個人的な意見やメッセージを伝える立場にはありません。作品を通して監督が発信するメッセージの媒介者だと考えています。

作品を通じて世の中の移り変わりを学んだ

――子役から芸能界で活躍されているコ・アソンさんは、自身の夢をかなえて生きているかもしれませんが、韓国社会は夢を持てない、生きにくいと感じたことはありますか?

俳優という職業には就いていますが、個人的には私自身も決して夢をかなえた人生とは言い切れないと思います。その判断は簡単ではありません。

子役として俳優の仕事をスタートし、その職業がいまもずっと続いていて、ひとつのことを30年やってきました。

そのなかで伝えてきたメッセージはつねに時代を反映しています。世の中の移り変わりを、私は作品を通して学んできました。そういった長い期間のなかで、時代ごとに感じることも、考えることも違いますので、一概には言えません。



コ・アソンさん

――前作の『サムジンカンパニー1995』(2020年※日本公開は2021年)も本作も、その時代や社会とのリンクがある社会性の高い作品です。そういう作品を意識的に選んでいるのでしょうか。

それは意識していません。その作品のキャラクターに魅力を感じるかです。前作は90年代の会社組織に革新を起こすキャラクターであり、本作は現代社会で生きるキャラクター。特徴的な何かを持った役柄を演じたい気持ちがあります。

――第一線で長く活躍されてきたなか、30代に入って仕事への向き合い方の変化はありますか?

フィルム映画から仕事を始め、いまはデジタルでの映画やドラマの撮影になり、OTT(ネット上でのコンテンツ配信)などグローバルプラットフォーマーの作品にも出演しています。その時代の変化に適応していかないといけない。それがいまの俳優の役割のひとつです。

新しいメディアであるOTTが生まれてからは、これまで韓国ローカルだった作品を、すぐに海外でも見ていただけます。それを意識して作品に向き合っていくことが不可欠です。そのため、韓国社会の特殊性を映す本作も、海外の人が見ても共感できる作品に作り上げなくてはいけないと考えていました。

リフレッシュの時間でやりたいこと

――俳優の仕事には気分転換やインプットの時間も必要だと思います。いま休みがあったらやりたいことは?

家で本を読んだり、映画を見たりしたいです(笑)。本には映像作品とは異なる魅力があります。私はエッセイをよく読みますが、個人の内面の奥底にある思いを知ることができます。必ずしもそれが俳優の仕事に役立つわけではありません。でも、人としての成長や人生を豊かにすることにつながると思います。

――ケナみたいにひとりで海外に出たいとは思いませんか?

いまは寒いので(笑)。機会があればそれもいいですね。

(武井 保之 : ライター)