ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年2月27日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2025年2月27日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年2月も、セガプライズから『それいけ!アンパンマン』グッズが続々登場!

桜デザインのぬいぐるみや「コキンちゃん」の大きなぬいぐるみなど、全3種類がラインナップされます。

それいけ!アンパンマン ころふわ 桜ぬいぐるみVer.2

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマン)

「アンパンマン」となかまたちが桜の花びらの上に乗ったふわふわのぬいぐるみ。

お座りポーズの「アンパンマン」「ドキンちゃん」「しょくぱんまん」「カレーパンマン」がラインナップされます。

春の訪れが待ち遠しくなる、心躍るプライズです。

それいけ!アンパンマン なかよしパン小物入れぬいぐるみLL“コキンちゃん”

サイズ:全長約20×23×34cm

種類:全1種(コキンちゃん)

「コキンちゃん」が「アンパンマン」のパン型の小物入れを持った大きなぬいぐるみ。

ちょこんと座る姿が愛らしい、全長約34センチに仕上げられた存在感のある大きさです。

小物入れには、お菓子や雑貨が入れられます。

それいけ!アンパンマン ふわふわアップリケパスケースVer.2

サイズ:全長約8×5×15cm

種類:全3種(アンパンマン、ドキンちゃん、めいけんチーズ)

「アンパンマン」となかまたちのアップリケ刺繍がかわいい、ふわふわ素材のパスケース第2弾。

好きなところに掛けられるフックが付いています。

「アンパンマン」がウインクしている表情にも注目です。

小物が入れられる大きなぬいぐるみやアップリケ刺繍がかわいいパスケースなどがラインナップ。

2025年2月27日から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

