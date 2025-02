ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、さりげないミッキーモチーフがインテリアに馴染んでかわいい、ディズニーデザイン「アンティーク調チャーチチェア」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アンティーク調チャーチチェア」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:22,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:幅42、奥行51、高さ85(座面高42.5)cm

主材:【本体】天然木(ラバーウッド<ラッカー塗装>)、【その他】真鍮

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのアンティーク調チャーチチェア。

教会で使われる椅子がモチーフになっています。

シンプルなデザインで置くだけでリビングをアンティークな雰囲気に!

© Disney

背もたれの後ろに聖書を入れるポケットがあるのが特徴で、ここにはお気に入りの本やぬいぐるみなどを入れてもOK◎

バーは真鍮製です。

© Disney

背もたれのミッキーモチーフは抜き型でさりげないので、インテリアにもしっくりと馴染みます。

© Disney

さらに座面にもミッキーモチーフが☆

大きなデザインが特別感たっぷりです。

© Disney

<素材アップ>

アンティーク塗装を施した使い込んだような味わいで、置いておくだけでお部屋の空気感が洗練されそう。

背もたれのポケットに様々なものを飾れて楽しめるのも魅力的。

さりげないミッキーモチーフがインテリアに馴染んでかわいい、ディズニーデザイン「アンティーク調チャーチチェア」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

