¡Úº°Ìî¤¢¤µÈþ¡Û¡¡¹ë²Ú¼«Âð¤ò¸ø³«¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤¦¤Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤ë¡×
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢º°Ìî¤¢¤µÈþ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼«Âð¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úº°Ìî¤¢¤µÈþ¡Û¡¡¹ë²Ú¼«Âð¤ò¸ø³«¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤¦¤Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤ë¡×
º°Ìî¤¢¤µÈþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖYouTube¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ä¡¡²È¤Å¤¯¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î¹ØÆþÉÊ¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÏÁ´Á³¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅÚÃÏÃµ¤·¤«¤é´Þ¤á¤ë¤ÈÌó3Ç¯¡¡¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¿²¤¿¸å¤Ê¤É¡¡Ìë¤ÊÌë¤Ê¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡¢Ä´¤Ù¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¡²È¤Å¤¯¤ê¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡ÃÈ¤«¤¤³§ÍÍ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¦¤Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¡¢¼«Âð¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Å¤¯¤êÃæ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò²È¥¢¥«¤ò¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë²È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¼ÁÌäÄº¤¯¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³²È¤Å¤¯¤êÏÃ¤äÉÊÈÖ¤Ê¤É¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡¢À¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¦¡Öº°¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹!!¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤ë¡¡»ä¤â½»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ów¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û