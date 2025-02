ディズニーストアに、韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」と共同企画グッズが続々登場!

2025年3月のラインナップとして、爽やかなパステルカラーの「ミッキー&フレンズ 」をモチーフにしたネイル6種がラインナップされます☆

ディズニーストア「ohora(オホーラ)」共同企画「ミッキー&フレンズ 」ネイル

価格:各2,200円(税込)

発売日:2025年3月4日(火)10:00〜

サイズ:パッケージ 約縦14.3×横6.7×厚み1.7cm

シート(各) 約縦12.3×横5.1cm

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/c/ohora/2025/march

ディズニーストアとohoraの共同企画グッズとして、爽やかなパステルカラーの「ミッキー&フレンズ 」をモチーフにしたネイル6種が登場。

各キャラクターの魅力をたっぷり詰め込んだデザインは、ファッションのキーアイテムとしても大活躍してくれるファッションアイテムです。

選ぶのも楽しい「ミッキー&フレンズ 」デザインの主役級ネイルを紹介していきます☆

【ohora】ミッキー ネイルシール セミキュアジェルネイル ND-023-JC

「ミッキーマウス」のポジティブな魅力を詰め込んだ、肌なじみの良いベージュ系ネイル。

ゴールドグリッターを散りばめ高級感をプラスしています。

ゴールド箔のミッキーアイコンや星、「ミッキーマウス」のパンツをモチーフにしたあしらいが目を引くポイントです。

【ohora】ミニー ネイルシール セミキュアジェルネイル ND-024-JC

「ミニーマウス」の明るく優しい魅力を表現したジェルネイル。

ピンクをメインカラーにゴールドのドローイングでハートやチャームポイントのリボンを描き、リボンにはグリッターが敷き詰められています。

ハートのマグネットアートなど、ロマンチックなムードが漂うデザインが魅力です。

【ohora】ドナルド ネイルシール セミキュアジェルネイル ND-025-JC

「ドナルドダック」の感情豊かで愉快な魅力を詰め込んだジェルネイル。

キャラクターコスチュームにインスピレーションを得たペールブルーのフレンチにはゴールドラインを描き、ワンカラーにはアンカーパターンと逆グラデーションのグリッターがそれぞれ組み合わせてあります。

イエローのマグネットネイルがアクセントになる、デイリーにピッタリの爽やかなデザインです。

【ohora】デイジー ネイルシール セミキュアジェルネイル ND-026-JC

「デイジーダック」の洗練された愛らしい魅力を表現したジェルネイル。

フラワーパターンはデイジーの花、ピンクのハートフレンチで「デイジーダック」の優雅さが表現されています。

かわいさと艶やかさを合わせ持ったネイルデザインです。

【ohora】グーフィー ネイルシール セミキュアジェルネイル NP-036-JC

気立てのよいのんびり屋の「グーフィー」が表現されたジェルネイル。

帽子など「グーフィー」のアイコニックなコスチュームにインスピレーションを得て、リーフグリーンのベースカラーにパーツやゴールドライン、グリッター、グラデーションを組み合わせています。

ポジティブな気持ちになれる個性的なデザインが特徴です。

【ohora】プルート ネイルシール セミキュアジェルネイル NP-033-JC

ひとなつっこくていたずら好きな「プルート」を表現したジェルネイル。

キャラクターボディのようなイエローをメインカラーに、首輪のグリーンやゴールド箔の足跡やしっぽ、トリーツをイメージしたパーツがあしらわれています。

トリーツ柄ネイルのゴールドカラーのドットがアクセントになった、好奇心と活力に満ちたデザインです。

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる可能性があります

※一部店舗で取り扱いがない可能性があります

※ohora公式サイトでの取扱いはありません

ohora「Disney collection - One Day of Spring -」

発売日:2025年3月4日(火)17:00

ラインナップ:セミキュアジェル(シールタイプ)ハンド4種

販売店舗:ohora公式サイトなど ※ディズニーストアでは販売されません

ディズニーキャラクターモチーフのフェミニンで愛らしい、春をテーマにしたネイルコレクション「Disney collection - One Day of Spring -」もラインナップ。

『くまのプーさん』『ズートピア』のコンビや『わんわん物語』『バンビ』のカップルをイメージしたデザイン4種が登場します。

ほんのりと残る肌寒さをまとったくすみパステルカラーに、春の暖かく柔らかい日差しを感じさせるアートやフラワードローイングなどが施されたジェルネイルです。

『くまのプーさん』 N Picnic Time

価格:2,300円(税込)

『くまのプーさん』の「プーさん」と親友の「ピグレット」をモチーフにしたウォームカラーネイル。

ゴールド箔とクリアパーツを組み合わせてデザインされたはちみつを運ぶミツバチが、ハニーレモンベースとマッチしてとってもキュート☆

笑顔の「プーさん」と「ピグレット」のドローイングがほのぼのとしたムードを作ります。

ピクニックマットのようなギンガムチェックと、春の柔らかな日差しをイメージしたくすみパステルのマーブルが冒険心をくすぐる、春のお出かけにピッタリなデザインです。

『わんわん物語』 N Timeless Love

価格:2,300円(税込)

『わんわん物語』の「レディ」と「トランプ」をモチーフにしたフレンチミックスネイル。

「レディ」と「トランプ」がスパゲッティを一緒に食べるシーンにインスピレーションを受けた、心温まるデザインです。

テーブルクロスをイメージしたチェック柄のラインと、スパゲッティのようなハートのラインをブロンズ箔で描き光沢感をプラス。

「レディ」と「トランプ」の毛並みのようなマーブルベースのフレンチにはゴールドクリスタルパーツが煌めき、首輪とチャームをイメージさせます。

『バンビ』 N Flower for Miss Bunny

価格:2,300円(税込)

『バンビ』の「とんすけ」と「ミス・バニー」をモチーフにしたピンクコーラルチークネイル。

花々に囲まれた森の中でロマンチックなひとときを過ごす「とんすけ」と「ミス・バニー」にインスピレーションを受け、フラワードローイングとチークネイルでラブリーなデザインに仕上げられています。

パールパーツは「とんすけ」のしっぽをイメージ。

「とんすけ」と「ミス・バニー」のアートが愛らしさを一層引き立てる、春におすすめのデザインです。

『ズートピア』 N Zootopia Bloom

価格:2,200円(税込)

『ズートピア』の「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をモチーフにしたくすみパステルネイル。

ラベンダーアッシュとオレンジのグラデーションに「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の耳が描かれています。

作品の中に登場する花にインスピレーションを受けたフラワーアートには、ローズゴールド箔があしらいわれているのも魅力の一つ。

ちょっぴりユニークで上品な色合いのデザインは、春のおでかけにもおすすめです。

春の訪れにぴったりな、ワクワクとトキメキを感じられるジェルネイル。

ディズニーストアにて2025年3月4日より販売が開始される「ohora」共同企画「ミッキー&フレンズ 」ネイルの紹介でした☆

