£±£²Ç¯Á°½Ð»º¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¡¡ºÇ¿·»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÄÌ¼¤Î´é½Ð¤·¤¬¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü£Ë¡¾£±¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£²£°£²£´¤Ë¥²¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÂçÌÚÍÍ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤ÎÂç´äÁª¼ê¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤ó¤Èº£Æü¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÆ±¶¿¤ÎÂç´äÎ¶Ìð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤ß¤¾¤ª¤ÁÉÕ¶á¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤â¥®¥Í¥¹µé¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÉ±¤µ¤ó¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤À¡×¤ÈÈþ¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï£±£´ºÐ¤Ç½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÀ®¸ù¡£¸ÞÎØ¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î£±£µ°Ì¡¢£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼£µ°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£²ÅÙÍ¥¾¡¡Ê£°£·¡¢£±£±Ç¯¡Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£±£³Ç¯£´·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¡¢£··î¤ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç½Ð»º¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯£¹·î¤Ë»î¹çÉüµ¢¤·¡¢¥½¥Á¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä£Ó£Î£Ó¤ÇÌ¼¤ò´é½Ð¤·¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÈþÉ±¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·ã»÷¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£