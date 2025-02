【GRAPHT Omni(Black / White)】4月11日 発売予定価格:各4,950円

MSYは、「GRAPHT STANDARD」シリーズより、ゲームパッド「GRAPHT Omni」をGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)や全国の家電量販店等にて4月11日に発売する。カラーはBlackとWhiteの2色で価格は各4,950円

本製品は、ホールエフェクトスティックを搭載した、有線・無線ポーリングレート1,000Hz対応の軽量ゲームパッド。発売日に先駆け、本日2月27日よりGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)ほか、一部販売店舗にて先行予約販売が開始されている。

GRAPHT初のゲームパッド「GRAPHT Omni」の特徴

(1)ドリフト現象を軽減し精密な操作をサポートするホールエフェクトスティック

【Black】【White】

アンチドリフトホールエフェクトスティックには、経年によるドリフト現象を軽減する高耐久性と高精度を兼ね備えたホールエフェクト磁気センサーを搭載。安定して長期間使用できる。

(2)有線・無線接続ともにポーリングレート1,000Hzの高速通信

有線・無線ともに1,000Hzのポーリングレートに対応。超高速な応答速度を実現した。入力したコマンドや動きの遅延を最小限に抑えることができるため、eスポーツシーンで求められる滑らかで正確な入力に応えることができる。付属のワイヤレスドングル(USB-C、USB-A 両対応)やケーブル(USB-A to USB-C)でWindows PCやNintendo Switch、スマートフォン(Android OS)と接続可能。

(3)モーションセンサー、高感度ジャイロスコープ内蔵

モーション、傾き、回転を検知することができる高感度のジャイロセンサーを搭載。直感的なコントロールが可能になることでより良いゲーム体験を提供する。

(4)190gの軽量&持ちやすい小型設計で長時間の使用も快適

190g(±5g)の軽量設計で重心の偏りも少ないため、長時間使用しても手が疲れにくく、一般的なコントローラーが大きく感じる方も持ちやすいサイズとなっている。

製品情報・仕様

【使用イメージ】

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。